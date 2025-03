Uri Gilibets, director del pódcast 'Llegir': "El objetivo es hablar poco de literatura y conocer a la gente que se dedica a ella"

El Memorial Pere Rodeja a la divulgación del libro ha sido concedido este año al pódcast Llegir, que se define así: "No es el típico programa de literatura, son dos personas que no hacen gracia pero que no molestan, un cabaret con gente que no sabe bailar o un oasis de gente inteligente que responde preguntas no tan inteligentes", entre otras. Su director, Uri Gilibets (Solsona, 1991), concreta: "El objetivo es hablar poco de literatura y conocer a la gente que se dedica a ella. Les hacemos preguntas que nunca les hacen en las entrevistas. Así los lectores ven que son gente normal como ellos, que les suceden cosas y tienen anécdotas, y todos se prestan al juego. En Llegir la literatura sobrevuela, pero el tema central no es hablar de su libro".

El plan es humanizar a los escritores y acercarlos a los lectores: "La mayoría de los invitados son gente con sentido del humor que se lo pasa bien. Pienso que, si se mostraran así siempre, quizá se venderían más libros. El aura de intelectual y escritor no sé si ayuda o aleja".

Gilibets se graduó en Estudios Literarios por la Universitat de Barcelona (UB) a pesar de que "al instituto venían autores a hablar de su libro y era muy aburrido". "Hasta que un día uno dijo: 'Escritor es aquel que es capaz de escribir 100 páginas, y después ya se verá'. Y eso me pareció interesante", añade. Años después, y tras crear el programa de TV3 Una historia de la literatura, cuyo humor molestó a algunos, se inventó este pódcast con el que dan ganas de leer: "A menudo sorprenden las reflexiones tan interesantes de los invitados a pesar de, o quizás debido a, nuestro tono ligero. Es como nos sentimos cómodos".

El músico Eduard Gener es la otra mitad de Llegir. "La música llegó de forma espontánea. Primero solo era yo leyendo en un tono muy bajo. Como gag, bien, pero como pódcast, no. Después Edu me acompañó y más tarde añadimos al invitado", cuenta Gilibets. Y así salió este póscast sin presupuesto que ha crecido hasta ser premiado. "Presentamos un proyecto a TV3 pero no lo quisieron porque hoy, si no eres influencer, no eres nadie. Bueno, están Spotify, iVoox y YouTube". De Solsona al mundo.