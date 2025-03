He venido a hablar de mi libro: Nahir Gutiérrez, autora de 'El cajón de las cosas que no duelen'

Decía siempre Anna Gavalda que la lectura empezaba en unas buenas rodillas. Sin querer y sin pretenderlo, yo misma me encontré escribiendo cuentos infantiles; que, por alguna razón, luego resultan no ser del todo solo para niñ@s, pero es que la literatura en general tiene mucho de «talla única» porque a cada cual le sirve para lo suyo, sea lo que sea lo suyo, además. Los cuentos que se me han ido ocurriendo siempre han surgido de pronto, generalmente desde del título, alrededor del cual ya no quedaba más remedio que seguir tejiendo. El cajón de las cosas que no duelen, que nace este febrero, como mis dos hijos, fue así: Una buena amiga me soltó esa frase y le prometí que se la envolvería en un cuento.

El cajón de las cosas que no duelen es una historia sobre el Síndrome de Diógenes…emocional. Es muy humano lo de amontonar en el alma, lo mismo que en nuestros hogares, cosas que ya no necesitamos pero que, tratándose del alma, como poco estorban, si no duelen. Ahí no hay Marie Kondo que ponga orden. Ahí se amontona todo lo que no logramos dejar atrás, aunque ya no tenga remedio; aunque haga doce años que ocurrió; aunque no fuera culpa nuestra. Y se va haciendo bola -y contractura muscular, generalmente - Y se convierte en un lastre que cargamos resignadamente, como el buen Sísifo, montaña arriba, una y otra vez, sin saber que, si lo dejamos al pie de la montaña y le colgamos un letrero, y le ponemos nombre, muy probablemente deje de doler.

Una pesada piedra

Adultos de varias generaciones hemos dado por sentado que nos va en el cargo esa pesada piedra; la hemos asumido y seguramente hemos pagado -y seguimos pagando- el precio por ello (de los precios que paga cada uno se puede hacer otro libro). Este cuento busca ayudar a los niños a identificar aquellas cosas que pueden -deben- dejar caer, para poder seguir adelante con sus vidas más ligeros, más tranquilos y más felices. Sin señalarlas, porque para cada uno serán distintas y diversas. Solo apuntando las características que comparten para que puedan detectarlas a tiempo.

Me gusta pensar que la narración funciona como la poesía: por connotación. Y l@s niñ@s son un público especialmente dotado para eso. Pueden no comprender, pero perciben. Y la percepción ha sido siempre más poderosa que la comprensión. A la comprensión hay que ponerle voluntad y esfuerzo; la percepción nos brota sola, como un ataque de tos o la sensación de hambre.

En El cajón de las cosas que no duelen sus protagonistas comparten aprendizaje; ambos cambian y evolucionan. Robusto, el armario, propicia el cambio del pequeño Simón, pero en el proceso él también se vuelve distinto…y mejor. Me he divertido mucho haciéndoles discutir y confío que quienes lo lean se divertirán también.

Yo, que no sé dibujar una “o” con un vaso, he tenido la suerte de contar siempre con magníficos ilustradores. Alex Omist que, con Dónde está güelita Queta, nos valió un premio Apel.les, y ahora Iván Harón. Ambos han sabido captar esas metáforas que atraviesan mis textos, cosa que me despierta envidia y admiración a partes igualmente tremendas. Y yo me encuentro a gusto escribiendo para los locos bajitos, quizá por una cierta disforia de edad que me lleva a ver y leer el mundo en minúsculas, pensando que quizá así puedo no crecer -ni envejecer- jamás.