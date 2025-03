Josep Maria Morera, diseñador gráfico: "Algunos libros engrasan las neuronas y otros, más planos, solo entretienen"

P. ¿Ese libro con el que se metió de lleno en la lectura?

R. Tintín, sin duda. Llamaban de un quiosco de la Rambla cuando llegaba uno nuevo y allí nos llevaban con mis primos. Yo solía elegirlo en francés, y también leía en catalán los cuentos Cavall Fort y Serra d’Or. Mi padre me aconsejaba. Era un lector alucinante, sabía todo, le preguntaba y siempre había respuesta, era un pozo de sabiduría.

P. A Tintín le siguieron…

R. Llegó la época progre y con ella el ensayo. Principalmente sobre el concepto humano, el comportamiento. Hermann Hesse, Alan Watts, Schopenhauer, con ellos nos parecía que ganábamos más conocimiento. Entré en valores más intelectuales porque era un esfuerzo leerlos.

P. ¿Le va el thriller que está de moda?

R. Para nada, me aburre. Me gusta la Historia novelada, por ejemplo, Historia de Roma o Historia de los griegos, de Indro Montanelli. Escribe con mucha agilidad. Me encantaban las historias de piratas, de mosqueteros, aventuras… Stevenson, por ejemplo. Después llegó Darrell con El cuarteto de Alejandría. Era fan.

P. ¿Algún título más al respecto?

R. Londres, de Edward Rutherfurd, la historia de una familia desde la Edad de Piedra hasta la Edad Moderna. Algunos días lo dejaba a las cinco de la madrugada porque no podía parar de leer, era un placer.

P. ¿Un buen libro que le hayan recomendado?

R. Desafueros, de Norberto Chaves. Fue mi mentor en la escuela Eina, nos hacía leer libros sobre reflexiones de la comunicación. Va de semiótica y de lenguaje visual.

P. ¿Regala libros?

R. Hay uno que suelo regalar siempre, Ejercicios de estilo, de Raymond Queneau. Un tipo con sombrero sube a un autobús y pisa un pie. La misma historia se repite en diferentes estilos y ocupa una sola página. Muestra que algo se puede contar de muchas maneras y hacerse entender.

P. ¿Qué consigue al leer?

R. Detrás de una lectura siempre hay algo más. Algunos libros engrasan las neuronas y otros, más planos, entretienen. En la lectura siempre hay dos territorios, la propia lectura y lo que genera en tu pensamiento. Leer es una gimnasia mental, navego con la mente.