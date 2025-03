Silvia Avallone, la literatura como lugar de empatía

Confiesa Silvia Avallone (Biella, Italia, 1984) que durante mucho tiempo estuvo pensando en un personaje como Emilia, protagonista de Corazón negro, novela galardonada con el Premio Elsa Morante 2024 que llega ahora a España y en la que "quería contar el después, la vida tras haber cometido el mal". "Porque novelas que narran un crimen hay muchas, pero ¿qué hace una persona después de haber cometido un mal irreparable, después de haber pagado con tantos años de pena?", añade.

Emilia surge de esta pregunta y de la experiencia de Avallone con los adolescentes internos en el centro penitenciario para menores de Bolonia. "No fui ahí como escritora, sino porque creo que hay que tratar de aportar algo de uno mismo en los lugares de la sociedad donde hay más dolor", puntualiza esta autora de éxito comercial (más de 200.000 ejemplares vendidos en Italia) y de crítica.

"La historia que yo narro es, en cierta medida, bonita. Existen casos como los de mis personajes, Emilia y Marta, pero para la mayoría la reinserción es complicada y la pregunta que tenemos que hacernos es hasta qué punto el sistema permite a estos jóvenes que han cometido el mal reinsertarse". No basta con responsabilizar al sistema y a las instituciones, también debemos interrogarnos a nosotros mismos como sociedad.

La reinserción de Emilia es posible solo en Sassaia, en un pequeño pueblo entre las montañas, alejada del ruido mediático, y de la mano de dos hombres que se acercan a ella sin prejuicios. Uno de ellos es Bruno, un maestro de escuela del que acaba enamorándose. "Es el amor lo que le permite salvarse", afirma Avallone sin ingenuidad, porque, cuando habla de amor, apela a la comprensión del otro, a la empatía: "La literatura es bella porque crea empatía y responsabilidad".

Los estereotipos de la adolescencia

La ficción es para ella la antítesis de los juicios inmediatos: "En las redes sociales y la televisión se tacha de monstruo al otro para así salvarnos al resto, pero nadie está completamente limpio. En el caso de Emilia, hay que preguntarse dónde estaban los adultos, dónde estaba la sociedad cuando esa adolescente se precipitaba. El adolescente es responsable de sus actos, pero la sociedad también lo es", reflexiona la autora, que, en sus anteriores novelas –con la primera, De acero, conquistó el Premio Strega 2010– ya abordó la adolescencia, etapa complicada de narrar y muy estereotipada. "Espero que mis obras no hayan caído en esto, porque para mí la literatura debería siempre actuar a contra los estereotipos y las simplificaciones".

En ningún momento utiliza el adjetivo político para definir su literatura, si bien escribe desde un firme compromiso social y desde la confianza en la literatura como herramienta de transformación. "La escuela debería ser el centro de la sociedad, es ahí donde es posible salvar a quienes viven en situaciones de desventaja económica, social y cultural. No solo debe ofrecer los instrumentos culturales fundamentales, la escuela debe hacer sentir a todos parte de una comunidad: no debe dejar a nadie solo ni atrás. Por eso es tan importante la escuela dentro de las prisiones, porque si es posible la reinserción es gracias a la educación y los libros".

La ficción es para Avallone ponerse en el lugar del otro, un otro que, actualmente, las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Giorgia Meloni criminaliza: "Los demás nos salvan, porque amplían nuestro horizonte. Lo que sucede es no ayudamos a quienes lo necesitan. No entiendo cómo podemos ser felices si detrás de la esquina hay tanto sufrimiento. ¿Cómo hacemos para mantener nuestros privilegios sin imaginar lo que hay allá? No hay valor más grande que el ser humano".