Un puente entre márgenes

En los clubes de lectura que dirijo he notado que muchos lectores actuales disfrutan en particular de los capítulos cortos. Los cuentos, sin embargo, no son los que más eligen y a menudo protestan cuando los incluyo en el listado. La mayoría valora los libros extensos con abundancia de descansos para que leer sea como nadar en una piscina dividida en largos: de una mirada puedo medir el tirón para llegar al otro lado. A mí, en cambio, cada vez me conmueven más los relatos o las novelas breves con la consistencia compacta, sólida, de una obra de teatro y el efecto de un buen ejercicio filosófico. A esos me gusta llamarlos breves infinitos, porque la duración no tiene que ver con el recuento de folios sino con el tiempo interior, uno que se magnifica conforme va sedimentando.

Algo así nos pasó de manera unánime en el club con una nouvelle del italiano Giorgio Bassani (Bologna, 1916 – Roma, 2000): Las gafas de oro. Puede que el autor no sea recordado en la misma medida que otros contemporáneos suyos del estilo de Natalia Ginzburg, Cesare Pavese, Italo Calvino o Michelangelo Antonioni, pero basta nombrar su novela más famosa -El jardín de los Finzi-Contini- para que se oigan las exclamaciones y surja el reconocimiento. Como ocurre a menudo, la notoriedad del libro se debe posiblemente a la adaptación cinematográfica hecha por Vittorio de Sica, razón por la cual el título ha trascendido más que el nombre de su autor.

Entre los años 1956 y 1972, Bassani publicó seis libros que luego reunió bajo el ciclo La novela de Ferrara. La tercera de ellas, El jardín de los Finzi-Contini (1962), fue llevada a la gran pantalla en 1970, con la intervención del propio Bassani en el guión. Tanto el libro como la película resultaron premiados. La serie refleja, por un lado, el dominio, la elegancia, de la escritura que tenía Bassani, y por otro, el particular momento en que Italia empieza a sufrir las consecuencias directas de la alianza de Mussolini con Hitler, así como la insalvable persecución a los judíos, entre los que se contaban la familia y amigos del autor.

Prosa económica y sugerente

La segunda novela del ciclo, Las gafas de oro (1958), mucho más breve y menos conocida, es un episodio que conviene no pasar por alto en la producción de Bassani. En sus escasas 128 páginas, la historia cobra un relieve memorable gracias a la prosa económica, sugerente y visual, a ratos poética, y a la profundidad en la construcción psicológica y social de los personajes, que nos sume en un verdadero viaje por la Ferrara de la Segunda Guerra Mundial.

Las gafas de oro tiene como protagonistas a un médico prestigioso y soltero al que los vecinos prentenden casar con alguna dama para completar su imagen de hombre de bien. Pero Athos Fadigati, cuya consulta médica es la más distinguida del lugar, no se siente atraído por las mujeres y pronto tendrá que asumir las consecuencias. Todo lo que asciende debe descender, así es que el venerado doctor comenzará su cuesta abajo. Testigo de ello será el joven narrador –a quien en la serie es fácil identificar con el propio Bassani–, que demuestra suficiente empatía hacia el médico solitario, si bien no termina de atreverse a darle apoyo público.

El chico se encuentra, además, muy preocupado por su condición de judío: las políticas nazis están abordando Ferrara y poco a poco van a convulsionarla. Se trastocan las reglas sociales, los antes amigos ahora le dan la espalda y hasta asumen puestos jerárquicos que pueden perjudicarlo, pero sobre todo advierte cómo muchos pares se resisten a admitir lo que está a punto de pasar.

La soledad reúne aquí dos extremos sueltos, traza un círculo, dentro del cual ambos personajes llegan a reconocer lo difícil que es aceptar la propia naturaleza: ¿qué es más complejo, ser un italiano judío o un homosexual en aquel contexto? Y ¿por qué habrían de intentar darle otro aspecto, otro rumbo, otro sentido a esa identidad? Son las preguntas del libro que nunca nadie responderá.