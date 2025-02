Canta la madera

El artista Niño de Elche, autor del libro 'Conversaciones con un monje de madera'. / Alba Vigaray

A Niño de Elche le gusta repetir que es un exflamenco y que en vez de un artista multidisciplinar (que lo es) es un indisciplinar (que también). El cantaor tiene casi una veintena de trabajos discográficos, ha realizado performance, películas, exposiciones, programas de radio, ha publicado cinco libros y habitualmente habla con un monje de madera. Lo talló el poeta y escultor Ernesto Cardenal, una figura alargada a la que no vemos el rostro porque lleva capucha para tapar su cabeza y obligarse así a mirar al suelo, para recordar a dónde ha de volver y su lugar en el mundo.

Lo explica Niño de Elche en Conversaciones con un monje de madera, publicado por la colección de poesía de Espasa porque, supongo, si el silencio puede ser una conversación, una conversación puede ser poesía. Con Dios se habla en silencio, en silencio hablan los amantes, en silencio se han de escuchar los cantos gregorianos o el canto de las perdices del que escribe aquí Francisco Contreras, su nombre pila, una expresión procedente de los ritos que tanto le gustan al artista.

Niño de Elche habla con el monje sobre recuerdos familiares, pensamientos, ideas, lecturas, pinturas o música, hay mucha reflexión sobre la música, especialmente sobre el canto sagrado que a él le gusta escuchar, pero también sobre su forma de entenderlo y practicarlo. “Cantar es un garabato del alma lanzado al aire. Todo consiste en intentar tallar el aire con el vapor de tu aliento y cantar como el que respira”, dice en este libro místico por el que desfilan santos, santas, evangelistas, salmos o rituales domésticos como el de una madre pegada a un trapo del mismo modo que un monje budista repite acciones para honrar a Dios.

Niño de Elche dice que no abre la boca solamente para que salga su voz, sino para ver primero qué entra en su cuerpo y cómo eso la transforma en otra cosa. Me interesa la manera en la que busca trascender el cuerpo sin ignorar que lo somos, como cuando escribe sobre el rito de la vestimenta, el peinado o el maquillaje o sobre el olor y el tacto de la harina que me ha recordado tanto a la exploración que hace de los alimentos Andoni Luis Aduriz, gran amigo e inspiración del músico, en su restaurante Mugaritz.

Niño de Elche, que ha colaborado con C. Tangana, Rosalía o la también “indisciplinar” Rocío Márquez, publicó en 2024 Cante a lo gitano, su disco más reciente hasta la fecha, y sin embargo lo que parece que más escucha habitualmente es canto gregoriano, Bach, Henry Purcell o toda aquella música que requiere “una escucha activa y respetuosa por lenta y atenta”, escribe en este libro lleno de invitaciones y propuestas como cuando explica cómo se sumerge durante tres horas en la obra Trilogie de la mort de Éliane Radigue, un trabajo en tres movimientos inspirados en el conocido como Libro tibetano de los muertos que a él le procuró “una liberación a través del sonido en el mundo intermedio”.

La música como parte de un ritual que nos mantiene vivos, activos, en contacto con esa madera de la que salen esculturas, pero también instrumentos, sonidos, incluso antes, cuando fue árbol, tierra, cobijo para los animales, para los pájaros que sobre las ramas cantaron sin preocuparse mucho por quién los escuchaba.