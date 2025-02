La endogamia de escritores y periodistas

El periodista y escritor Benjamín G. Rosado, ganador del último premio Biblioteca Breve. / EFE

Los periodistas en general, los de cultura, política, economía, etcétera, asistimos a muchas comidas multitudinarias que son como pequeñas bodas pero de trabajo. En el mundo de los libros esos encuentros acostumbran a estar promovidos por premios literarios. También hay de otros tipos, pero sobre todo son almuerzos o cenas donde escritores, periodistas, editores y equipos de prensa, fundamentales en nuestro oficio, se reúnen en mesas de unas diez personas.

En la mayoría de esos banquetes cada invitado tiene un lugar asignado. No hay trabajo más indigesto que organizar las mesas de un evento. Los que han montado su banquete de boda lo saben, y los profesionales de eso, también. Sin embargo, de entre los premios que se dan en España solo uno no tiene silla reservada. Se trata del Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral.

Cuando era todavía más joven que ahora (mentalmente, por supuesto) me gustaba asistir a ruedas de prensa masivas donde no sabía quién iba a tener sentado al lado. Así, a lo largo de la vida he ido conociendo a gente interesante la gran mayoría, con la que no estaba previsto coincidir pero con la que he seguido compartiendo buenos momentos. Pero no todos somos así, e intuyo que la edad va en contra.

El premio Biblioteca Breve se compone de la rueda de prensa con el ganador o ganadora, un aperitivo largo y conversador y un almuerzo. El aperitivo siempre empieza relajado pero llega un momento en el que algunos invitados, escritores muy conocidos, gente de la cultura en general y hasta periodistas populares, comienzan a ponerse nerviosos y a organizar sus mesas. Todos parecen estar en comunión con la idea de no sentarse con alguien desconocido. Como si existiera pavor a una cara nueva, puede que un pelma o un pesado o alguien que te haga perder el tiempo. Lo cierto es que ocurre siempre lo mismo y es muy divertido o triste. Endogámico. ¿Serán los autores endogámicos? Puede, pero cada año espero esa danza secreta.