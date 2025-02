Ana Lérida, estilista: "Siempre leo en papel porque me encanta el olor que desprenden los libros"

P. ¿Cómo llega un libro a sus manos?

R. Por recomendación de amigos, familiares, pero sobre todo a través de clientas, son mi fuente principal. Me gusta regalar libros, pero en cuanto a que me los regalen, prefiero elegir mis lecturas.

P. En una peluquería, las clientas ¿suelen leer un libro?

R. Hay tratamientos que duran horas y muchas trabajan con el ordenador portátil, con el móvil, o leen un libro o revistas, todo vale.

P. ¿Recuerda su primer libro de adulta? ¿Lo utilizó subrayando?

R. Mi primer libro me lo regaló Mercedes Salisachs hace 25 años y me aficioné a leer todos sus libros. Una mujer llega al pueblo es un título que me encantó. Descubrí el egoísmo humano y sus consecuencias. Se desarrolla en un pueblo de la Costa Brava y una mujer necesita ayuda y nadie se la da. No me gusta subrayar pero pongo post-it con alguna frase relevante.

P. ¿Un descubrimiento literario mencionable?

R. Vindicta, de Ángel Jiménez Redondo. Lo leí en mi último viaje el pasado verano a Alaska. Trata de una apasionante historia de amor y venganza con un tema ahora muy candente, ya que la protagonista de la historia sufre abusos en el trabajo.

P. Un autor tardío, economista que ha comenzado a escribir al ser abuelo.

R. Así es. Este libro, que no puedes dejar porque es adictivo, me ha aportado confianza y la confirmación de mis creencias y vivencias. Animo a comprarlo y descubrir un final sorprendente.

P. Librería con bar. ¿Le parece una buena idea?

R. Sí, a mucha gente le gusta leer tomándose un café, relaja mucho. Aunque es importante que no haya mucho ruido. Yo necesito una atmósfera de silencio, me concentro mejor y disfruto más de la lectura.

P. ¿Qué le aporta la lectura?

R. El libro ayuda a cultivar una mentalidad positiva y a rodearnos de relaciones saludables como es la familia. Las personas que están solas pueden encontrar apoyo. Siempre leo en papel porque me encanta el olor que desprenden los libros y suelo hacerlo por las noches.