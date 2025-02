Once Café con Libros: literatura y cafés de especialidad

Inspirado por el modelo berlinés de mezclar negocios que se complementen, y persiguiendo una vida más tranquila y más cerca de su familia, Jaime Casal se decidió a crear el espacio cultural que Torrelodones (Madrid) echaba de menos. Mezcló sus dos pasiones: la literatura y el café de especialidad y, con la ayuda de los consejos de otros colegas de profesión, en septiembre de 2023 nació Once.

Once, como el número de la calle perfecta donde siempre imaginó el local, Once porque el 11 de noviembre es el día de las librerías, y Once como en Once upon a time (Érase una vez). En un comienzo, las estanterías se llenaron imitando su biblioteca personal. Escuchando las recomendaciones de los vecinos, fue creciendo el catálogo, y el negocio, y hoy Casal habla con orgullo de su espacio, del café, de los eventos, de sus clientes y de los libros que lo acompañan.