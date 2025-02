Laia Regincós, directora de Edicions de la Ela Geminada: "Publico filosofía por militancia más que por interés comercial"

Laia Regincós (Girona, 1995) era bachiller cuando Oriol Ponsatí-Murlà creó Edicions de la Ela Geminada. Mientras estudiaba Filosofía en la Universitat de Girona (UdG), fue becaria de la editorial y hoy es la directora de uno de los pocos sellos catalanes que editan filosofía: "Se ha de publicar filosofía. Yo lo hago por militancia más que por interés comercial. Me duele que la colección se sostenga gracias a la narrativa, pero no hay un gran interés por el pensamiento. Tenemos una vida ajetreada y no estamos dispuestos a dedicar tiempo a la filosofía", reconoce.

Y añade: "Pero vivimos un momento en que es más necesaria que nunca. La autoayuda y el autoconocimiento tratan temas de los que ya hablaba Aristóteles, pero da miedo ir a Aristóteles, desasosiega".

Regincós no está afectada por la desazón, al contrario. Ha adquirido la editorial, ha remodelado el diseño y ha creado un equipo con talento joven y local con Anna Noguer Gumbau, editora adjunta, y Nina Busquet Figueras, comunicación. "Valen mucho. Y me di cuenta de que, si no las fichaba, se las llevaría otro. Necesitaba mentes pensantes con otro punto de vista, y el cambio se nota".

Además de pensamiento, Edicions de la Ela Geminada, con sede en Salt (Girona), continuará impulsando la colección de clásicos de la literatura universal y catalana, con un interés especial en los autores de Girona. "Editando los clásicos de casa es como me lo paso mejor. Joaquim Ruyra es conocido, pero pedirle a Lluïsa Julià que trabaje un inédito del autor es darle la vuelta y ponerlo en valor al publicarlo junto a Stefan Zweig o Luigi Pirandello".

Abrirá una colección de literatura contemporánea y potenciará la de erótica Idil•lis, que creó ella: "No veo por qué se ha de dejar de publicar literatura erótica, no somos puritanos. En los catálogos generales hay, pero yo le doy un espacio propio, que el lector sepa que ahí va a encontrar sexo sin tener que rebuscar. Somos de las pocas literaturas que hizo colecciones de erotismo [La Piga, la Sonrisa, la Marrana]. Ahora toca devolverle la marranería a la literatura catalana". Los erotómanos se lo agradecemos.