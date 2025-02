Hotel y avión a la FIL de Guadalajara con Stephen King

El pabellón de España como país invitado de la edición de la FIL de 2024. / EFE

Aunque el pasado mes de enero fuera muy largo, el tiempo vuela. Que falten 10 meses para el arranque de la Feria de Guadalajara (FIL) no significa que algunas cuestiones logísticas ya deberían estar preparadas por parte del Ayuntamiento de Barcelona, ciudad invitada este año.

España tuvo ese papel, como país, en la pasada edición y tenemos muy cerca la experiencia de los errores. No me refiero al éxito del programa, sino a la parte organizativa. No es nada fácil. Casi todo depende de los tiempos que vaya imponiendo la FIL, pero los operativos deberían estar por encima.

Las conversaciones con una buena parte de editores y escritores que asistieron a la feria del libro el pasado año coinciden en que existen dos problemas: los vuelos y los hoteles. No descubrimos nada. El problema de conexión de Ciudad de México con Guadalajara obliga a recomendar el vuelo directo, o con escalas, a la capital literaria. Esa fue una situación que sufrieron muchos de los invitados, que todavía la tienen en su memoria.

¿Cómo se incrementan los vuelos a Guadalajara, aunque no sean directos? Seguramente negociando con Aeroméxico. Por otro lado, los centros hoteleros que rodean el recinto ferial tienen sus límites, aunque sean grandes edificios. Estar alojado lejos de la feria es… digamos que defectuoso por el temible tráfico de la ciudad.

La experiencia de España como país invitado está demasiado cerca como para no tomarse muy en serio estas cuestiones que ni son intelectuales ni literarias, pero en ellas radica parte del éxito.

El equipo que está liderando la propuesta para la FIL desde el Intitut de Cultura (ICUB), con Anna Guitart al frente, es sólido y serio, pero no son especialistas en viajes. Además, existe un añadido terrorífico. La presencia del escritor Stephen King en la edición de este año va a incrementar el interés de sus lectores/fans por visitar la ciudad mexicana durante esos días. ¡Cuánto suspense!