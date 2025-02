Toni Cano, actor: "Leer es un refugio, un momento de comunión entre una historia ajena y yo"

P. ¿Una lectura satírica?

R. Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. Si viene un ser desde otro planeta, ¿cómo nos verá?, me pregunto. Si en general cuesta entenderse con el vecino, ¿seríamos capaces de mantener "exorelaciones"? Otra sería Miau, de Benito Pérez Galdós.

P. Miau, escrita con maestría en cinco semanas.

R. Saber del Madrid de finales del siglo XIX me marcó mucho, más por lo doméstico que por la situación de decadencia de la capital de lo que ya no era un imperio. Cien años después, la condición humana, el qué dirán y las apariencias funcionan igual. Y las redes lo acentúan.

P. ¿Títulos con Historia?

R. La catedral del mar. Teniendo en cuenta que gran parte del precioso barrio gótico barcelonés es neogótico del XIX, compró todas las licencias literarias para este libro. El personaje principal es la Barcelona del siglo XIV.

P. ¿Qué significa leer?

R. Es refugio, es casa, es un momento de comunión entre una historia ajena, mi mundo interior y yo. En momentos muy complicados la lectura ha sido bálsamo.

P. ¿Creció con libros?

R. Vengo de padres currantes. En el comedor de casa, aunque su función era decorativa, había muchos libros gordos, sesudos. Dejaban claro que el futuro de mi hermana y el mío pasaba por una buena educación.

P. ¿Qué historia le gustaría versionar en teatro?

R. Yo soy cómico, pero el reto de hacer un drama me tienta. He leído Los elegidos de Nando López, y es un reto hacer una adaptación teatral de un drama tan desgarrador como la vida de las personas LGTBI durante la dictadura franquista.

P. Una historia de amor y amistad, aunque muy dura.

R. Tendría que prepararme psicológicamente para no echarme en la mochila ese momento tan oscuro de nuestra Historia. Y en clave de comedia me gustaría versionar Miau adaptada al siglo XXI, podría ser un reto muy divertido, aunque cambiaría el final, ¿se vale?

P. ¿Es lector de best seller?

r. Si un libro se ha vendido como churros y tiene una buena historia, la etiqueta de best seller no me frena.