'Mariona Caldentey', de Laia Coll: con el 9... Mariona

Ni siquiera en sus sueños más optimistas es muy probable que Mariona Caldentey (Felanitx, 1996) llegara a sospechar lo que le aguardaba en un futuro próximo. O sí, quién sabe, nadie puede prever cómo de imaginativa y de ambiciosa, en su inocencia, puede llegar a ser una nina felanitxera. Sin embargo, cuando solo tenía 6 años ya hacía piruetas con un balón por el campo de Es Torrentó –un campo que ahora justamente lleva su nombre–, seguro que más de un chico la miraba con envidia y desconfianza; hace 20 años no se llevaba eso de que las niñas pudieran destacar en un deporte tan tóxicamente masculinizado como era –¿como es?– el fútbol de nuestra casa.

Dicen que más de una vez tuvo que aclarar que no, que ella no era Mariano, que era Mariona. No os preocupéis, que pronto oiréis hablar de esta jovencita que corre con la pelota como ninguno de vosotros lo hará nunca, ni con la Play.

De la tierra de Felanitx pasó en poco tiempo, todavía ni era juvenil, a los parajes de Ca Na Paulina, en Palma, para destacar con el Collera en la Primera División femenina, poco antes de que empezara una revolución en la que ella –y muchas otras como ella– tanto ha tenido que ver. De allí, después de dos años de éxitos y de dejar boquiabierto al personal, directa a Can Barça, para orgullo infinito de su padre, que ahora la mira desde el cielo.

Debut y crecimiento

Curiosamente, su debut como azulgrana fue ante el Collera, en Barcelona, con solo cien espectadores, hace 10 años, en la grada. Mariona Caldentey, Caseta por parte de madre, salió al campo en el descanso y ese día no marcó, pero sí que lo hizo en el partido de vuelta, en Mallorca, cuando acertó con el 0-1, poco antes de llegar al minuto 90. Por aquello, suponemos, de la implacable e infalible ley del ex. A partir de entonces ya era una frase hecha: con el 9... Mariona.

Los últimos años han estado llenos de éxitos y de una repentina popularidad que ha llevado con excelencia y mucha discreción. Todo el mundo ha podido asistir al crecimiento casi meteórico y a la profesionalización del fútbol femenino; aunque, vergonzosamente, el principal club de la isla, el Mallorca, no se da todavía por enterado.

De la mano del Barça y de los resultados de la selección, Mariona ha vivido momentos inolvidables, pero también ha tenido que afrontar dificultades y ciertas decepciones –las lesiones inoportunas, alguna suplencia inesperada, la pesadilla de los Juegos Olímpicos y el piquito del macho Luis Rubiales–.

Hace poco tiempo, la gran sorpresa, el golpe más inesperado para todos: deja de ser azulgrana y se va a Londres, para defender los colores del Arsenal. Allí ya la consideran una gunner más y pronto será parte del escudo del cañón. ¿Por qué? Si quiere saber con pelos y señales todo esto y muchas cosas más, lean el libro que la periodista deportiva Laia Coll (Sant Celoni, 1991) acaba de escribir sobre y con nuestra Mariona y que la editorial barcelonesa Cossetània ha publicado en castellano y Lectio en catalán: Mariona Caldentey, cómo hemos cambiado la historia. Con prólogo de Andrés Iniesta que, más que un prólogo, ha escrito una precisa asistencia de gol. Muy recomendable, no dejen de leerlo, aún querrán más a Mariona.