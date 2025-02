He venido a hablar de mi libro: Juan Carlos Galindo, autor de 'Muerte privada'

Decía el escritor francés DOA que para él la realidad era solo “materia prima”, su “azul de Klein”. Al empezar la redacción de Muerte privada –primero en libretas Moleskine granates y pautadas, luego reescrita en esas libretas, después pasada al ordenador y reescrita en ese formato (“escribir es reescribir”, que diría Marsé)– colgué un papel con la cita completa junto a mi mesa de trabajo.

Quería que sus palabras me guiaran en las aguas pantanosas por las que iba a navegar, en la escucha de decenas de horas de testimonios de madres de desaparecidas. ¿Por qué ese empeño? Quería hacer que la voz de las víctimas resonara en la novela de forma real, y derrotar al asesino aunque fuera en un plano simbólico, siempre sin olvidar que estábamos en una ficción. Mirar de frente a lo peor de la vida sin perder de vista la tensión y el disfrute de una novela.

Con ese presupuesto me lancé a construir una mentira verosímil, que diría Javier Cercas, y paro ya con las citas, una historia que bebiera de mi investigación y se alimentara de los rincones oscuros del alma, una aventura radicada en Segovia, una ciudad tan hermosa como miserable –y cuál no–, la ciudad en la que nací y crecí.

Asesino en serie

Allí, entre las calles de su casco histórico, el periodista Jean Ezequiel investiga la desaparición sin resolver de una joven cerca del Alcázar 20 años atrás. Mientras trata de saber qué pasó con esa chica, el secuestro y muerte de otra mujer, hallada en la iglesia medieval de la Vera Cruz, le lleva a buscar una conexión que nadie más ve entre los dos casos. ¿Y si se trata de un asesino en serie que ha actuado bajo el radar durante años?

Solo los islandeses han sido capaces de contar la historia al revés: en una sociedad prácticamente sin crímenes, se convirtieron en los reyes de la novela negra. Pero yo necesitaba verosimilitud y por eso juego con la cronología. ¿Qué ocurre si otros casos sin resolver en el pasado también tienen relación con estos? ¿Y si aquello que los une es que tienen al mismo criminal detrás?

En sus pesquisas, Jean cuenta con la ayuda de la detective privada Teresa Trajano, una policía nacional retirada antes de tiempo, que se traslada a Segovia después de haberlo perdido todo. Forman una pareja peculiar. Quienes hayan leído Hontoria (la primera entrega de la serie Segovia Noir) sabrán que Jean Ezequiel no es especialmente brillante, pero sí muy obstinado, y que serán las mujeres que lo rodean quienes completen el puzle de sus investigaciones.

Mención especial a Rodolfa Vals (aquí va un guiño a los fans del true crime), quien sigue ejerciendo su magisterio periodístico sobre el protagonista y a Eulalia, esposa, acicate, brújula y sostén de nuestro héroe. Sin ellas, no se entendería Muerte privada. Sin la voz de las víctimas, tampoco. Debajo, no me olvido, el susurro de la bestia, el asesino que amenaza con desbaratar todo, y las necesidades de una ficción criminal. Pasen, lean y disfruten.