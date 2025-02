Eduardo Infante: contra obediencia, filosofía

Eduardo Infante fue un chico de barrio bien atípico; Huelva, 1977. De sus padres, electricista y cocinera, aprendió a amar la literatura y el cine: la fiesta era ir los sábados a la librería y comentar las sesiones de cine clásico. En la mesa de la cocina, mientras su madre y su abuela envolvían croquetas, aprendió el valor del diálogo. La puntilla la puso un viejo profesor de bachillerato que le castigó a ir todas las tardes a leer y comentar la Apología de Sócrates de Platón.

El puberto Infante había hecho una pintada en los retretes manifestando su descontento con el mundo, y gracias a tan filosófico castigo encontró el modo de encauzar su talante preguntón y, también, su descontento: "Entiendo la filosofía como un diálogo entre ciudadanos. Filosofía es pensar en la vida y vivir el pensamiento".

Infante se licenció en Humanidades por la Universidad de Huelva y en Filosofía por la Pontificia de Salamanca. Obtuvo su plaza de profesor de instituto en Gijón, hasta allí arrastrado por el amor de una mujer. Y un buen día, una alumna de bachillerato le brindó la idea capital para convertirse en lo que es: un maestro socrático en el siglo XXI. "¿Qué miras por la ventana? ¿Qué es eso que atrapa tu atención por encima del examen de mañana?". La chica respondió: "La vida".

Otro le habría suspendido pero la respuesta fue para Infante el revulsivo de su enseñanza: desde entonces imparte sus lecciones de filosofía en la calle y en las redes, donde se ha inventado el nicho #FiloRetos, que tiene miles de seguidores: la actualidad desde un punto de vista ético.

¿Redes y ética no son asuntos antitéticos? "Las redes forman parte del mundo y la ética debe preguntarse cómo habitar este mundo dignamente, cómo ser buena persona. Necesitamos una revolución ética contra el algoritmo. Hacer ética implica atreverse a parir justicia, verdad y belleza allí donde uno esté".

Formar ciudadanos cabales

Sus lecciones dieron lugar a un par de best sellers, Filosofía en la calle y No me tapes el sol. Publica ahora Ética en la calle. ¿Qué significa qué la filosofía esté de moda mientras se retira de los planes de estudios, mientras el consumo y el exhibicionismo continúan siendo la principal actividad social? "El modelo de nuestras escuelas es el que proponen la OCDE y el Banco Mundial: no promueve la formación de ciudadanos cultos, libres y activos, sino productores y consumidores pasivos con capacidad para adaptarse a la economía global. El informe PISA no mide la enseñanza por los conocimientos adquiridos, sino por las competencias necesarias para ser productivo en el sistema. No evalúa una racionalidad crítica, sino técnica, calculadora y burocrática, eficaz para satisfacer los fines del mercado. Pero el objetivo de la educación pública es formar ciudadanos cabales. No hay democracia sin ciudadanos y no hay ciudadanos sin filosofía".

"¿De moda la filosofía? Sobreabundan libros sobre un falso estoicismo que transforma su esencia en un producto de consumo parecido a la autoayuda: la causa de nuestro malestar está en nosotros mismos y todo se resuelve ejercitando la voluntad. Y no: existen injusticias no soportables. El estoicismo clásico se comprometía con el bien común y la mejora del mundo, y esta versión de bolsillo es sólo individualista y el único crecimiento que busca es el económico. No, la filosofía tiene que cuestionar el mundo, no justificarlo".

Infante continúa enamorado de la mujer que lo llevó al norte. Tienen un hijo músico y los tres montan una mesa de diálogo todas las tardes alrededor de una cena exquisita, donde los postres y las preguntas se alargan hasta bien entrada la noche.