He venido a hablar de mi libro: Sergio Mira Jordán

Lo primero que me viene es una imagen. Todos los libros que he escrito (y el último, La sombra del océano, no iba a ser menos) empiezan con una imagen. La de esta novela era sencilla: una cámara fotográfica submarina que llega a la orilla arrastrada por la marea. En la tarjeta de memoria aparecen unas jóvenes, una fiesta en un barco. A partir de ahí la máquina se puso en marcha: ¿y si el barco sufre un accidente? ¿Y si la cámara aparece meses después? ¿Y si en el naufragio del barco sobrevive alguien, pero solo lo sabe el lector? ¿Y si un pintor recupera la cámara y ve en una de las chicas retratadas a su nueva musa? ¿Y si…? El prólogo de la novela casi que se escribía solo. Luego tocaba construir el resto.

Quise que el primer capítulo empezara en altura. Salimos de un prólogo con un chaval nadando en el mar, de noche, iluminado por las llamas de un yate hundiéndose, preocupado por la que acaba de liarse y lo que se le viene encima, y pasamos a un tipo que despierta en el avión que inicia el descenso al aeropuerto de Gran Canaria. Han pasado cuatro meses desde el naufragio y David Juárez llega a la isla procedente de Alicante tras aprobar las oposiciones a subinspector de policía y para incorporarse a su nuevo puesto: Maspalomas, que pronto descubriremos que no es solo sol y playa.

Yo lo descubrí hace ocho años, cuando llegué. La diferencia es que mi viaje fueron dos noches en uno de esos barcos inmensos que son lo opuesto en comodidad a un crucero. A Juárez no le da tiempo ni a dejar la maleta: ha aparecido un joven asesinado (pronto nos enteraremos que es pintor y que acaba de inaugurar una exposición) y debe acudir a la escena.

Como todo Quijote necesita su Sancho, y cualquier Holmes un Watson, a Juárez lo acompaña Itahisa Calderín. Ella, que tiene nombre guanche y apellido 100% canario, le va explicando toda esta nueva realidad: la idiosincrasia isleña, el acento, el clima cambiante, la inmensa distancia que suponen cincuenta kilómetros… Las pequeñas diferencias, que diría Vincent Vega en Pulp Fiction.

Y como todo protagonista de novela negra (o criminal, policiaca…), David arrastra un conflicto interno. Dejó atrás Alicante para ir a Canarias, y en Alicante dejó a su mujer y algo más (espóileres, no, gracias). Su manera de escapar de todo y asumir esta nueva vida es abrazar el estoicismo. Su guía de vida son las Meditaciones, de Marco Aurelio, que va hojeando y releyendo al tiempo que van y vienen por media isla: de Maspalomas a Las Palmas de Gran Canaria, pasando por Agüimes, Vecindario, Tamaraceite, Tufia…

De algún modo, la vertiginosidad de la trama (todo ocurre en tres días, narrados en tiempo presente) contrasta con la calma y quietud que quisiera tener el subinspector en su vida. Espero, de los lectores dependerá, que podamos ir profundizando en las historias personales de David Juárez y el resto de los personajes satélites a medida que vamos conociendo la cara B criminal de este paraíso terrenal que está solo a tres horas de vuelo. Por ahora, esta primera etapa recibió el primer Premio de Novela Negra Alexis Ravelo, un orgullo y una responsabilidad. Confío en que esté a la altura.