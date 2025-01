He venido a hablar de mi libro: Gastón Segura, autor de 'Saga nostra'

Contra cuanto pudiera suponerse, escribir sobre mis novelas no me resulta embarazoso o indigesto; en buena medida, porque no las considero del todo mías, sino obra de mis personajes. Yo, más bien, me limito a escucharlos y, con toda la destreza que se me alcanza, a plasmar, palabra tras palabra, cuanto ellos me descubren durante su andanza.

A este principio me he atenido desde el verano de 1996, cuando tras mucha probatura y mucho devanarme la mollera no arrancaban —o arrancaban mal— Las calicatas por la Santa Librada, hasta que se me desveló en todo su ser —es decir, con todos sus gajes y pericias— su protagonista: el teniente Polo.

A partir de ahí, con sus acopios documentales y sus dificultades léxicas, la narración fue marchando como si interpretase una partitura o, si prefieren, como si fuese recordando algo que me hubiesen relatado la noche anterior en un café o en un bar de carretera.

Y a ello me he ceñido siempre en cada una de mis novelas posteriores: a esperar al personaje y, cuando había trabado con él la familiaridad imprescindible, a transcribir su confesión como hiciera el maestro Dostoyevski en Memorias del subsuelo (1864). Porque sin el personaje —o en su caso, sin el grupo de personajes— no hay novela; es más, la novela, como nos muestra la primera pieza consumada del género, el Satiricón (mediados del s. I), no es sino una porción de la vida de un hombre o de una mujer.

Saber contar

Ahora bien; hay que saber contarla. Es decir, hay que manejar con acierto las argucias literarias que exige cada peripecia vital para presentársela al lector lo más fielmente posible a cómo se nos confió; este sería el oficio del novelista. No negaré que tengo la potestad de elegir el meollo de la trama, con una notoria predilección por los sucesos reales y hasta históricos —la desaparición de una locomotora, el asesinato de Alfredo Martínez Nadal, la crisis de las cajas de ahorros o el estallido del 15-M— y en esta última, Saga nostra, el encrespado procés. ¿Y cómo lo relaté?

Tal acontecimiento, consecuente con cuanto he dicho, dependió de su protagonista: el ingeniero Agustín Cañizares, y de sus cuitas como bastardo de una muy adinerada familia catalana del sector turístico. Así la narración fue convirtiéndose en la cuenta de las intimidades, con sus aspiraciones y claudicaciones, de tres generaciones del clan Arrate i Genís y de sus provechosos devaneos con el poder; un buen puñado de décadas que abarca desde la llegada de las tropas de Franco a Cataluña hasta la efervescencia del procés.

De modo que dejándome llevar —o sea, sujetándome a las habladurías y recuerdos cosechados por Agustín Cañizares y sin torcerlos un ápice— se tornó en una peculiar historia de Cataluña. Y con parecer esto sugerente para que le diesen, al menos, una ojeada; a mí, la verdad, solo me satisfaría que ustedes, si se deciden a leerla, se compadeciesen de sus personajes y de la enrevesada y hasta atafagante circunstancia que les ha tocado vivir.