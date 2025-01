Marta Sánchez-Nieves, presidenta de ACE Traductores: "El reconocimiento social no ha ido unido al económico"

«Hasta COU quería estudiar arqueología, ahí descubrí que existía la filología eslava y me metí sin saber bien para qué podía servir». Así comienza Marta Sánchez-Nieves su relato sobre cómo se acercó a la traducción. Recuerda, también, haber tenido siempre un fuerte espíritu asociativo: «a los 14 estaba ya representando un movimiento juvenil». Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando se unió a ACE Traductores.

Su interés por la traducción, sobre todo literaria, le llegó trabajando sobre textos como Eugenio Oneguin de Pushkin. Consciente entonces o no, encontró la actividad que cumplía los tres requisitos por los que se empieza a descubrir un oficio: «me parecía maravilloso, interesante y se me daba bien». Sus primeros trabajos fueron a través de compañeras de la facultad: «entre 2000 y 2010 hacía traducciones más esporádicas, en 2012 empezaron a ser más seguidas», recuerda.

En esa época en la que se consolidaba como traductora, empezó a ejercer un papel de representación. En 2019 entró en la Junta General y, este año, cumplirá tres como presidenta de ACE Traductores, que lleva ya más de cuarenta años ayudando a profesionales de la traducción. «Mezcla por un lado una asesoría y apoyo laboral y jurídico, con un perfil más cultural y humanístico, de formación» explica Sánchez-Nieves, y añade que lo mejor es «la red que se forma, compartir experiencias, contactos, referencias».

El objetivo principal siempre ha sido luchar por los derechos y condiciones dignas para la profesión, el mismo por el que ella sigue abogando con empeño ahora. En estos años, y desde antes de ser presidenta, ha visto cierta evolución positiva en el mundo de la traducción, pero no en todas las direcciones necesarias: «el reconocimiento social, autoral, no ha ido unido a un reconocimiento económico», critica. Los ritmos de producción insensibles, y la inmediatez a la que se somete el sector cultural, lo sufren también: «Se han acelerado los procesos, pero eso no quiere decir que la calidad final sea mejor».