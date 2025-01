Oriol Llopart, maestro chocolatero: "Más de una vez, inmerso en la lectura, me he pasado la parada de estación"

P. ¿Lecturas entre sus recuerdos?

R. La chica del tren, de Paula Hawkins. Me sorprendió cómo puede cambiar la percepción de un personaje a medida que vas descubriendo su historia. La imagen que tenía de ella fue evolucionando a lo largo de la lectura. Supongo que la autora ha encontrado el equilibrio perfecto para despertar, con un mismo personaje, diferentes pensamientos y opiniones en el lector.

P. ¿Una novela que considere muy completa?

R. Tierra de nadie, de Fernando Ballano. La trama me sorprendió, el autor consigue mezclar elementos históricos, arqueológicos, místicos y fantásticos con toques de humor, intriga y, cómo no, el amor no correspondido del protagonista. Es una combinación de todas las tramas posibles, y me impresiona la capacidad de mantener una cierta coherencia dentro de esta mezcla tan rica. El hecho de no saber nunca el motivo exacto detrás de cada situación en los diferentes capítulos me tuvo enganchado y me llevó a devorar el libro.

P. Entiendo que la novela es su género preferido.

R. Tiendo más a leer novelas porque me entretienen y me permiten desconectar más que ensayos, son una vía de escape. Supongo que la parte más reflexiva o analítica ya la cubro con otros medios de comunicación actuales. Además, mi posición profesional me requiere una formación constante, y eso ya implica un esfuerzo mental importante y la novela me evade.

P. ¿Tiene alguna anécdota relacionada con la lectura?

R. Cuando estudiaba en Barcelona y viajaba en tren desde Vilafranca del Penedès, más de una vez, inmerso en la lectura, me había pasado de largo la parada de la estación. Es curioso cómo la lectura puede concentrarte tanto que te evade completamente de tu entorno, incluso en un vagón de tren lleno de gente.

P. ¿Cómo se introdujo en la lectura?

R. Mi abuelo y mi madre siempre han sido grandes devoradores de libros. Yo no he desarrollado un hábito tan intenso, me crié en una masía del Penedès, rodeado de campos y bosques que me permitían imaginar y explorar. Pero no concibo unas vacaciones sin llevar un libro, no lo priorizo, pero disfruto mucho de la lectura.