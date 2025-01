Roger Roig y Hugo Prades, creadores del Patufet moderno: "El personaje es parte del patrimonio cultural catalán y valía la pena aprovecharlo"

El cuento de Patufet, un niño pequeño con una gran barretina que es engullido por un buey que no ve que se ha refugiado de la lluvia bajo una hoja de col hasta que, harto de comer, se tira un pedo y sale el crío, es parte de la mitología infantil catalana y europea. (Los Grimm recogen una historia similar).

Entre 1904 y 1938, El Patufet, creada por Aureli Capmany, con colaboraciones de Josep Maria Folch i Torres y dibujos de Junceda, fue la revista infantil en catalán más vendida de la historia, 65.000 ejemplares semanales. Entre 1968 y 1973 se recuperó el proyecto y también se publicó una colección de cuentos troquelados que hicieron las delicias de los boomers. Y hasta que los llamaron cómics, patufet era el genérico para nombrar a los álbumes ilustrados.

Ya en 2013, el dibujante Hugo Prades (Tarragona, 1968) y el editor y profesor Roger Roig (Valls, 1971) rescataron este personaje para una serie de álbumes sobre tradiciones. «El Patufet es parte del patrimonio cultural catalán y valía la pena aprovecharlo –afirma Roig–, pensamos que sería un buen hilo conductor para contar la historia de las tradiciones».

Para Prades, «son personajes que marcan». «Los críos de nuestros primeros álbumes –añade– ya no son tan críos, pero reconocen que les ha influido. Patufet es un personaje transversal, ni Bola de Drac lo ha desplazado». Debe de ser así, porque llevan 30 títulos (el último sobre el caganer) y 17.000 ejemplares vendidos. Además, han publicado cuatro Patufet, on ets? (tipo ¿Dónde está Wally?) y calendarios.

«Al principio no lo tenía tan claro, pero con el tiempo te encuentras a gente a la que le entusiasma y que lo agradece. Es una buena experiencia. Siento que he adquirido un bagaje que quiero cuidar y mantener», reconoce Prades. «Los alumnos de instituto ya no están para Patufet, pero muchos lo han leído de pequeños y lo traen a clase para mostrarme la dedicatoria que les hice en su momento. Las tradiciones cambian, quizá un día haremos un Patufet cantando reguetón; ya se verá», dice Roig. O llegará una Patufeta.