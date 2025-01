Paula Ducay, una cabecita llena de letras

La relación de Paula Ducay (Santiago de Compostela, 1996) con la escritura comenzó con la lectura, "que es lo que nos pasa a todos los que decidimos escribir". Es hija única, aunque no mimada, puntualiza, y, desde pequeña, sus padres tenían que recordarle que masticara mientras cenaban porque ella lo hacía leyendo y se le olvidaba.

"Por fortuna, me tocó la generación de Harry Potter", recuerda. Por sus infantiles manos también pasó Laura Gallego y muchos libros con elementos de fantasía, hasta que fue abandonando esa magia y leyendo "cosas más serias". En el colegio, sus clases preferidas eran las de lengua, le chiflaban los dictados, y cuando llegó al instituto se dio cuenta de que no se le daba mal escribir. Entonces empezó con textos ("Ahora los leo y me llevo las manos a la cabeza") que les pasaba a sus profesores, sobre todo a Félix, el de biología, uno de los primeros que le animó a hacerlo.

Tras dejar Estudios Internacionales, "una carrera que tenía demasiados números para mi cabecita de letras", aterrizó en Filosofía de la Autónoma de Madrid y se apuntó a un curso que la llevó al taller de escritura creativa de Clara Obligado. "Camila Paz, su hija, es la persona que me ha enseñado a leer", reconoce. Después hizo un máster en edición y empezó a "meter la patita en el mundo editorial" (fue becaria en Penguin).

Aquella experiencia le vino "muy bien", pues pudo ver la parte más profesional de un oficio idealizado en exceso. En esa época, septiembre de 2021, Inés García, a la que había conocido en la universidad, y ella comenzaron a hacer Punzadas sonoras, el pódcast que ahora les "da de comer" y que arrancó como una newsletter semanal escrita a cuatro manos, cartas ensayísticas en las que hablaban de distintos temas relacionados con la filosofía.

El episodio número uno de Punzadas se emitió en febrero de 2022, y en verano de ese año Ducay se puso con su primera novela, La ternura (Altamarea). "Siempre había escrito cuentos, que creo que es una cosa que se nota mucho en el libro, me gusta la escritura que no lo da todo de primeras, que el lector rellene con su imaginación los huecos", explica. Un debut más que notable en el que explora una relación de amistad que provoca extrañeza, hasta sospecha, a su alrededor, y que ha hecho que la escritura, que compagina con todo lo demás, haya pasado a formar parte de su trabajo.

"Mi aspiración máxima sería dedicarme sólo a escribir y elegir el resto de cosas que quiero hacer. Si una primera novela va bien siempre te preguntan la siguiente para cuándo, pero hacemos literatura, no salchichas, y no quiero dejarme arrastrar por los tiempos del mercado". Por eso, en este momento está pensando, recolectando ideas, dejando que germinen.

Antes de despedirnos, Paula Ducay menciona a los autores que le han acompañado en un viaje que no ha hecho más que dar comienzo: Annie Ernaux, Pau Luque, Andrés Barba, Raymond Carver, John Cheever, Paula Fox, Salinger, Mariana Enríquez... Piezas de ese puzle infinito que es la buena literatura.