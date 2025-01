Carmen Grandes, creadora de contenidos: "La lectura es como una obra de arte: cuanto más tiempo pasamos con ella, más matices descubrimos"

P. ¿Guarda fidelidad a la lectura?

R. En el día a día leo cuando necesito informarme sobre algo o profundizar en un tema, pero durante las vacaciones es cuando realmente devoro los libros. Aprovecho cada instante para explorar las historias que me apasionan. Me estoy aficionando a los audiolibros, es una forma excelente de relajarme antes de dormir.

P. ¿La primera lectura que recuerda?

R. El principito. La primera vez no lo entendí del todo, pero algo en esa historia me cautivó y la estética del libro me atrapó. Tengo varias ediciones. Es una historia que guarda una profundidad que crece contigo y te enseña algo nuevo sobre el amor, la amistad y el sentido de la vida.

P. ¿Un autor especial?

R. Haruki Murakami. Tiene una manera única de narrar la soledad, las inquietudes y los deseos haciéndolos tan tangibles y reales que es fácil sentirse reflejado. Su estilo es hipnótico: combina lo cotidiano con lo surrealista, creando atmósferas que envuelven.

P. ¿Y un título?

R. Tokyo Blues, una obra introspectiva y nostálgica que explora las emociones humanas más complejas. La historia de amor, la pérdida y autodescubrimiento que plantea me llegó de una manera muy especial. Siento que es un libro que habla sobre aceptar las cicatrices emocionales y el crecimiento personal a través de ellas.

P. ¿Un libro sobre arte?

R. El nuevo paradigma de la arquitectura contemporánea, de Charles Jencks, muy bien editado, con impresionantes imágenes y un diseño que captura la esencia del movimiento modernista y se puede apreciar cómo no solo revolucionó la arquitectura, sino también el diseño y el arte en general. Representa la ruptura de lo convencional, cuando los artistas comenzaron a explorar nuevas formas, materiales y conceptos.

P. Leer significa…

R. Es como admirar una obra de arte: cuanto más tiempo pasamos en ella, más significados, matices y emociones descubrimos. Nos conecta con las experiencias de otros. No solo nos lleva a imaginar, sino que también despierta emociones profundas y construye realidades.