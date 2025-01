He venido a hablar de mi libro: Silvia Adela Kohan, autora de 'La brújula del escritor'

Hablar de mi libro es hablar de la vida y de mi vida (el mundo se ensancha cuando escribo): escribir ayuda a vivir. La brújula del escritor (que es el compendio de mis cerca de cien libros anteriores y de mi experiencia desde que traje a Catalunya en los 80 el método del Taller de Escritura y la consigna, que creamos en la Universidad de Buenos Aires dentro del grupo Grafein, que difundí en los míticos fascículos de Salvat), puede funcionar como un faro durante el proceso de escribir una novela, un cuento o una autobiográfía. Nunca como un recetario.

Se desarrolla en dos direcciones: tejer la mejor trama de un libro y saber más de uno mismo (ahora recurro a mi querido poeta Juan Gelman cuando dice: “El poeta se sorprende de lo que escribe y se entera de lo que le pasa leyendo lo que escribe”). Por consiguiente, para escribir no se puede ser cobarde. El placer llega cuando nos atrevemos a expresarnos libremente y así convertimos a nuestros fantasmas en ayudantes.

No se trata de tener un gran tema ni una gran historia, sino una manera personal de contar en todo momento la historia que más nos importe. Supongo que quien lea este libro, cambiará esta frase: “No puedo escribir” por esta otra: “¿Qué puedo escribir?” y que lo haga unos minutos cada día, con la convicción de que talento es constancia.

Esencialmente, somos seres narrativos, incluso podemos equiparar el acto de narrar al de respirar. Pero si bien respiramos de maneras parecidas, el hecho de contar y de contarnos historias de forma permanente es lo que nos diferencia de los demás. En buena medida, nos mantiene el interés de vivir.

Estrategias

Por otra parte, las técnicas y las estrategias literarias se pueden aplicar también para gestionar problemas o satisfacciones. La escritura alivia, abre puertas interiores, nos conecta con nuestro yo más escondido. Acompaña, y aunque por momentos creamos que nos abandona, siempre aguarda, no se ofende si le damos la espalda. Si es una novela, igual que la vida, contiene las cosas más dispares, con la ventaja de que podemos establecer conexiones reveladoras entre esas cosas y así se enriquece la trama.

Las preguntas son buenos ayudantes, tanto frente a nuestro proceso creativo como frente al texto. Las respuestas funcionan como detonantes. Las que suelo hacerme: ¿Por qué escribo esto y no otra cosa? ¿Y por qué lo escribo de esta manera? Pienso que una se hace escritora cuando algo le quema por dentro.

Continúo escribiendo a mano el primer borrador de cada libro. Si me viene un destello del tema, lo apunto de forma desordenada en el primer papel que encuentro, esté donde esté y a la hora que sea. Si es en una reunión, me alejo hacia un balcón, el lavabo o a cualquier escondite, como cuando de pequeña me escondía a leer tras un cortinado porque me decían que se me gastaría la vista si leía tanto. Recuerdo que en un tren repleto en el que viajaba de pie, acabé apuntando una idea sobre la espalda de un pasajero, que se giró sorprendido.

La letra de mi escritura manual me alerta de mis vaivenes anímicos: más pequeña cuando el dolor es muy grande; si es ininteligible, lo atribuyo a que no me atrevo a saber lo que la escritura me quiere revelar. Mi lema es: “Escribir para sentirte bien y encontrar la voz propia. Sentir para escribir mejor y publicar el libro que llevas en interior”.