He venido a hablar de mi libro: José Miguel Viñas

Cuando en 2007 recorrí por primera vez las salas del Museo del Prado con ojos de meteorólogo, dispuesto a escrutar los cielos retratados por los grandes maestros de la pintura, se abrió ante mí un mundo que ya por aquel entonces intuía que sería enriquecedor, pero que resultó ser mucho más estimulante e inspirador de lo que había imaginado.

Tanto en aquel viaje iniciático como en el que hice poco después por el Museo Thyssen-Bornemisza, fui anotando en varias libretas un sinfín de detalles sobre las nubes y otros muchos aspectos meteorológicos que fui localizando en decenas de pinturas de ambas pinacotecas, principalmente paisajes.

Ya conocía muchas de ellas, pero hasta ese momento no las había prestado la atención que merecen. Lo que vi me cautivó y tuve claro es que esa forma de enfrentarme a los cuadros no solo me iba a brindar la satisfacción de identificar las nubes que aparecen en ellos, sino que me daría pie para contar muchas historias jugosas en las que el tiempo y el clima fueran el hilo conductor y los protagonistas.

Echaba en falta ese tipo de relatos en los artículos y libros de historia del arte, donde todo se suele limitar a descripciones técnicas de los celajes, sin profundizar en su razón de ser; la causa primera que lleva a un artista a pintar un tipo de cielo u otro, extensible al tipo de tiempo dominante.

Ahí surgió el germen de Los cielos retratados, aunque su publicación fue muy posterior, como resultado de una larga maduración y aprendizaje personal. Con el paso de los años, fue aumentando el número de obras que analicé, poniendo el foco de atención en pintores como Brueghel el Viejo, Ruysdael, Turner, Friedrich, Monet, Constable, Patinir, Velázquez, Goya…

Redescubrí en muchos casos sus obras, gracias a las visitas que fui haciendo a exposiciones y distintos museos, tanto presenciales como virtuales. El siguiente paso fue poner en línea una pinacoteca meteorológica en mi web (www.divulgameteo.es), en la que fui incorporando pinturas con sus textos explicativos.

La idea de publicar un libro comenzó a rondar mi cabeza. Había ido tirando de muchos hilos que me fueron llevando por sendas fascinantes: un viaje de descubrimiento que me apetecía compartir. Ese recorrido no lo hice solo; me fui encontrando en el camino con otros estudiosos de los elementos meteorológicos y el clima en la pintura, que también se acercaron a ellos desde la ciencia.

Recojo sus interesantes aportaciones –publicadas en artículos científicos– en mi obra, como, por ejemplo, la influencia de las grandes erupciones volcánicas en la pintura, lo que tiene su reflejo en obras tan icónicas como El grito de Munch.

Los cielos retratados no es solo un libro de corte divulgativo que le servirá de guía cuando visite un museo; también reivindica y ensalza la importancia de la componente atmosférica de los paisajes en la pintura universal, que hasta ahora ha pasado bastante de puntillas en la historia del arte. Le invito a disfrutar plenamente de ellos.