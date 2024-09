Manuel Baixauli, los finales

Termina el verano y, con él, empieza un final. Siempre me han producido gran respeto los finales. Y más aún, los mal terminados. Recuerdo uno, terrible, que mantuvo durante semanas indignado a todo el país, y el primero que me hizo tomar conciencia de su importancia: el último capítulo de Los Serrano, una de las series con las que crecí. Tras cinco años en antena y temporadas tan largas que fueron testigo de cómo iban convirtiéndose en adolescentes miles de niños, los últimos minutos resultaron ser un sueño de Antonio Resines. Aquel final, tan mal resuelto, me hizo entender que, más importante que el empezar es, siempre, la forma de terminar.

Porque en el fondo, más que los inicios, lo que cuenta son los finales. En todo: en las páginas de un libro y en las relaciones que a lo largo de nuestras vidas mantenemos con las personas con las que hemos ido encontrándonos. Los principios siempre son anecdóticos, cambiantes, reparables; los finales, reveladores e inamovibles. En la poesía también pasa: en la mayoría de los poemas, los primeros versos podrían ser prescindibles, los últimos nunca. Decía Gabriel García Márquez que todo se reduce a la última persona en la que piensas antes de acostarte. Y así son los versos finales de un poema.

Termina un verano que nos ha traído la alegría de Kamala Harris y el retorno de Céline Dion, y empieza la cuenta atrás de unas semanas que verán en las librerías novedades editoriales ansiosamente esperadas. Y entre ellas, la última de Manuel Baixauli, Cavall atleta ocell, que he tenido el privilegio de leer este verano. Vuelve, siempre, sorprendiéndonos con su universo interior hecho de sueños y realidades, dejándonos boquiabiertos con la fuerza de un estilo libre, único y sincero. Y esta vez no se queda corto.

Tras una historia de relaciones familiares hay, sobre todo, belleza; la belleza de la dialéctica que contiene la complejidad y la desesperación, que viene a ser, también, una poética de la esperanza que crea como el artesano de la palabra que es. Porque la literatura siempre es una reparación. En alguna de sus anteriores obras, y refiriéndose a los finales, Baixauli había escrito que los finales cerrados son efectistas, analgésicos y falaces, porque nunca termina nada de golpe. Tampoco esta obra, que nos regala un final de puertas abiertas a la vida.

Baixauli ha creado un artefacto literario de medida humana y de ambición universal. Y, para mí, él ha sido parte de un verano que me ha ofrecido lecturas de alto voltaje como esta, días de calma en Oliva y un viaje de trabajo inolvidable a Panamá. Con la literatura me pasa lo mismo que con la música: siempre recuerdo desde qué lugar he leído una obra. Y queda la obra, para siempre, asociada en mi memoria a un lugar. Para bien y también para mal. Y, del mismo modo, ocurre que a veces son los lugares los que me condicionan las lecturas.

Ahora vuelvo de Panamá y no sé qué me pasa últimamente, pero los destinos que más gozo son aquellos que menos cosas tienen para visitar. Supongo que es porque estoy saturada de imágenes, y únicamente pienso en evitar amortizar los destinos que visito, y soñar en islas. También me pasaba antes que presumía de saber orientarme perfectamente por decenas de ciudades. Ahora odio esta cualidad, solo me interesa perderme en ellas. Porque aprender a perderse es como aprender a irse de un lugar o de alguien. Acaba siendo el gesto más importante. No amortizar nunca una ciudad es como el final abierto de una novela, regresas a sus calles y a las páginas de su libro sin planificación, dejándote llevar, sin finales impuestos agotados, quedándote un poco para siempre en ellos. Y tengo la certeza que Cavall atleta ocell habitará mucho tiempo en mí.