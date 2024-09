Maestros de novela que dejan huella

“Mis alumnos -recuerda Gabrielle Roy-, con su alegría, me devolvían las alegrías de mi infancia. Para rizar el rizo, yo trataba de magnificar la suya a fin de que los acompañara también a lo largo de toda la vida”. En sus memorias, Los niños de mi vida, la escritora Gabrielle Roy repasa su experiencia en dos pequeños colegios de Canadá y recoge lo vivido junto a esos niños, muchos de ellos hijos de inmigrantes. Provienen de familias humildes, de padres trabajadores, de madres que redondean los escasos ingresos tejiendo o creando preciosas composiciones de flores y de madres que, solas, sacan adelante a sus hijos, remendando una, dos y tres veces los mismos desgastados abrigos. El colegio es para ellos la única posibilidad de futuro y la maestra, admirada, respetada y querida, es aquella que les conduce hacia ese futuro que sus padres imaginaron para ellos.

“Veía despuntar aquellas minúsculas siluetas en la amplitud de la llanura vacía y sentía profundamente la vulnerabilidad, la fragilidad de la infancia en este mundo y cómo, sin embargo, depositamos precisamente el peso de nuestras esperanzas frustradas y de nuestros eternos retornos en esos frágiles hombros”, escribe Roy, cuya novela nos habla de la vocación de enseñar, de las frustraciones que el ejercicio de la enseñanza conlleva, del sentimiento de impotencia, pero también de esa confianza depositada en esos hombros frágiles que miran hacia el futuro. Escribe, al respecto, George Steiner en su conocido ensayo La lección del maestro: “Hasta en un nivel humilde -el del maestro de escuela-, enseñar, enseñar bien, es ser cómplice de una posibilidad trascendente. Si lo despertamos, ese niño exasperante de la última fila tal vez escriba versos, tal vez conjeture el teorema que mantendrá ocupados a los siglos”.

La literatura y la figura del maestro

Steiner, cuyas palabras subrayan precisamente ese carácter transformador de la educación, sin embargo, se equivoca al definir como humilde la enseñanza del maestro de escuela, porque, como sabía Maria Montessori, que promovía una educación basada en la autonomía, en la libertad y en la experimentación, en esos primeros y fundamentales años escolares, el alumno empieza a despuntar la curiosidad por descubrir lo que no sabe. “Es el niño quien, en parte, hace al maestro -escribió Antonio Machado tras el nombre de Juan de Mairena-, el niño nos revela que casi todo lo que él no puede comprender apenas si merece ser enseñado, y, sobre todo, si no acertamos a enseñarlo es porque nosotros no lo sabemos bien todavía”.

El autor de Campos de Castilla sabía de la trascendencia del maestro, él mismo lo había sido; era consciente de la importancia de que los buenos no se quedaran solo en las grandes ciudades, sino que enseñaran en los pequeños pueblos y en las zonas más deprimidas y era aún más consciente, como Montessori, de que repetir y memorizar no eran sinónimo de aprender: “Los colegiales/ estudian. Monotonía/ de lluvia tras los cristales/ Es la clase. En un cartel/ se representa a Caín/ fugitivo, y muerto Abel/ junto a una mancha carmín. / Con timbre sonoro y hueco/ truena el maestro, un anciano/ mal vestido, enjuto y seco, / que lleva un libro en la mano/ Y todo un coro infantil/ va cantando la lección;/ mil veces ciento, cien mil;/ mil veces mil, un millón”.

La literatura se ha desinteresado, tendencialmente, por el maestro y, más aún, por la maestra de escuela, prefiriendo ahondar en la figura del profesor. Las palabras de Steiner subrayan este desdén hacia esta figura que, sin embargo, Gabrielle Roy reivindica, mostrando el potencial transformador, no solo a nivel individual, sino colectivo, de la buena maestra, del maestro que enseña bien. Su novela nos remite inevitablemente a Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa, en la que, a partir de la experiencia de su madre y de la suya propia, la autora construye la historia de Gabriela, una maestra en un entorno rural, desde antes de la República hasta la Guerra Civil.

La historia de Gabriela es también la historia de todas esas maestras que, con la República, creyeron en la educación como herramienta no solo de alfabetización, sino de emancipación, sobre todo para las mujeres. Gabriela, escribe Lara Moreno en el prólogo de la novela de Aldecoa, fue “maestra de escuela. Esa profesión abanderada hoy por hoy sobre todo por mujeres, esa profesión silenciada en la literatura, desplazada de tantos lugares de nuestra actual esfera política y cultural”.

Este desplazamiento dentro del campo literario es más que constatable si abordamos la figura de la maestra como personaje dentro de la historia de la literatura, cuyo repaso nos muestra además que han sido ellas, las autoras, quienes han escrito sobre las maestras. Roy y Aldecoa son solo dos nombres, pero podríamos añadir a Louisa May Alcott -en Mujercitas, Jo abre una escuela con la herencia de su tía-, Anne Brönte -Agnes Grey concluye con la protagonista y su madre abriendo una escuela- o, más recientemente, Imma Monsó, que en La maestra y la bestia nos presenta a Severina, una joven cuya madre la educó en casa, ofreciéndole lecturas y conocimientos que el franquismo vetaba, para que pudiera ser cualquier cosa. Severina, mujer independiente y autosuficiente, quiso ser maestra por la misma razón por la que su madre decidió educarla en casa: para que sus alumnos sean lo que quieran, pero debe ser precavida, pues basta una lectura “no apta” o una palabra en catalán pronunciada en el aula para despertar las suspicacias del pequeño pueblo del Pirineo en el que enseña.

El maestro y la vocación

“Me gustaría ser institutriz”, exclama Agnes Grey, la protagonista de la novela homónima de Anne Brontë, ante la estupefacción de su madre. En Agnes hay vocación, algo que, sin embargo, no posee, al menos no con la misma fuerza, Lucy Snowe, la protagonista de Villette, de Charlotte Brönte. Muy distintas entre sí, estas dos novelas dialogan porque abordan la figura de la institutriz y el de la maestra/profesora, el tema de la vocación, pero también de la decepción ante las expectativas, y plantean el trabajo de educadora como herramienta emancipatoria desde un punto de vista económico, pero no solo, puesto que para Lucy el devenir maestra implica, a su vez, formarse, y a través de esta formación, constituirse como sujeto autónomo.

Villette, escribe Nora Catelli, es el relato del “surgimiento de la mujer ante el espejo, como fuerza objetiva, efectiva y real en la historia moderna y como sujeto capaz de discernimiento de ese papel”. Este surgimiento tiene lugar a través de la enseñanza, la que Lucy ofrece y la que recibe de las lecturas que hace para poder enseñar bien. El caso de Agnes, sin embargo, es el de quien pierde la vocación: “Pronto descubrí que el título de institutriz no era más que una burla aplicada a mi persona, pues mis alumnos me obedecían tanto como un potrillo salvaje”. No hay reconocimiento para la labor de Agnes, menospreciada por unos alumnos que no ven en ella una figura de autoridad, sino una mera empleada de sus padres.

La falta de reconocimiento de autoridad, habitual en las aulas actuales, es algo que también constata el protagonista de Botchan, novela de 1906 de Natsume Sōseki. Para su protagonista, ser profesor no tiene nada de vocacional, sino que es una salida profesional relativamente fácil. Sin embargo, muy pronto se da cuenta de que a la falta de reconocimiento, a la ausencia de toda expresión de respeto por parte de los alumnos, se suma un sueldo escaso, símbolo explícito del papel secundario que la sociedad da a la figura del educador. “Si los profesores de instituto tenían que aguantar cosas parecidas, no me extrañaba que se hartaran y lo dejaran. Me parecía un trabajo que exigía una tremenda paciencia. Además, era fácil acabar convertido en alguien hosco y antipático. A la larga, me veía incapaz de aguantarlo”, reflexiona el protagonista.

Enseñar, dejar huella.

“Yo era muy pequeño y todavía no iba a la escuela, pero recuerdo que el maestro era amigo de los niños. (…) Enseñaba a los niños a pensar. Los niños estaban muy contentos con él, porque cambiaron de un maestro que les pegaba con la vara y les castigaba duramente a este que les llevaba de excursión, les enseñaba y hasta les compraba comida”. Así recuerda Jesús Carranza a Antoni Benaiges, el maestro de Mont-Roig que fue destinado a Bañuelos de Bureba apenas dos años antes del inicio de la guerra. Llegó con una imprenta y enseñó a sus alumnos a pensar, a escribir y a imaginar. Imaginaron el mar, que la mayoría nunca había visto. Lo pintaron y lo escribieron, esperando verlo en verano, tal y como les prometió Benaiges, pero no hubo tiempo: los nacionales lo fusilaron.

Su historia, la del maestro que prometió el mar, fue rescatada del olvido a través de la investigación de Francesc Escribano, sin embargo, sus alumnos nunca lo olvidaron. La suya es la historia de todas esas maestras y maestros de la República que renovaron la enseñanza y que, interesados por nuevas tendencias didácticas, la mayoría provenientes de Francia e Italia, dejaron de pensar la enseñanza como adoctrinamiento. Entre estos docentes estaba también María Barbeito, la maestra cuyas dos alumnas protagonistas de la obra de teatro de Paula Carballeira todavía recuerdan a pesar de los años transcurridos. Barbeito dejó huella en ellas, a pesar de que apenas tuvo tiempo, pues el Comité de Depuración no tardó en echarla.

La historia de todos ellos es la historia de esos maestros que dejan huella. Hay maestros que estropean la vida de sus discípulos, es cierto. Nos lo relataron autores como Fleur Jaeggy en Los hermosos años del castigo, Robert Walser en Jakob von Gunten o, incluso, J. K. Rowling, con sus crueles magos maestros de Harry Potter. Todos ellos son maestros que no enseñan, sino que inculcan el mismo temor que sentían los alumnos de Benaiges ante la vara de sus anteriores docentes. Frente al miedo, está el eros. Pensemos en Elizabeth Finch, la profesora de la que el protagonista de la novela de Julian Barnes no puede olvidarse, pues había sido su maestra, pero también la mujer de la que, en cierta manera, se había enamorado.

Decía Platón que el eros está en la base de la relación entre alumno y maestro, un eros que se sustenta en la curiosidad y en la confianza del alumno y en la vocación del maestro. “Una sociedad que no honra a sus maestros es una sociedad fallida”, escribió Steiner. La literatura ha mostrado de qué manera esta falta de honra y de reconocimiento se ha perpetuado. Como contrapunto, esos niños de Roy que tras las lágrimas del primer día se aferraban a las faldas de su maestra de la misma manera que ella se aferraba a esos niños, confiando, a pesar de los momentos de flaqueza, en que enseñar es abrir puertas y posibilidades, porque, parafraseando a Steiner, no hay nada como “el amanecer que experimentamos cuando hemos comprendido a un maestro”.