Susan Sontag contra sí misma

La escritora Susan Sontag. / Emily Phoenix

En 1972, cuando Susan Sontag gozaba ya de un amplio reconocimiento intelectual -hacía más de seis años que había publicado el libro que la elevó a la fama, Notas sobre lo camp-, contestó en la revista Libre un cuestionario sobre “la emancipación femenina”.

A lo largo de su vida, Sontag fue acusada de no importarle, o no lo suficiente, una lucha que se desarrolló en paralelo a su carrera: el feminismo radical de los 70. “Cuando tenía cinco años, mi ambición era ganar el Premio Nobel. Seguí con la química hasta los diez años, cuando decidí que sería médico. A los quince, supe que me convertiría en escritora. Es decir: desde el comienzo, nunca se me ocurrió que podían impedirme actuar en el mundo por el hecho de haber nacido mujer”.

En su vida profesional, cuenta en esta entrevista, “salvo raras excepciones”, se encontró con hombres que la trataban como a un igual. Un relato similar desarrolla sobre sus relaciones sentimentales: pudo divorciarse tras haberse casado con solo 17 años y rechazó la pensión alimenticia que le correspondía. No quería asumir una posición victimista. “De cuando en cuando la gente aludía a las supuestas dificultades de ser mujer e independiente: siempre me sorprendía, y a veces, me indignaba porque me parecían estúpidos.”

En este punto, Sontag podría defender ser la excepción sin peros, definir que lo que había conseguido era fruto de sus méritos. Porque, en gran medida, así era. Sin embargo, optó por hacer algo más infrecuente en el ámbito intelectual, un movimiento que no le supondría ningún rédito: retractarse de sí misma y manifestarlo. “Lo que he aprendido en los pasados cinco años -gracias al movimiento de las mujeres- es a situar mi propia experiencia en una perspectiva política. Mi buena suerte no viene al caso. ¿Qué demuestra en realidad? Nada. Toda mujer que acepta de buen grado su privilegiada situación participa en la opresión de las otras mujeres.”

No sólo modifica su discurso, también se acusa a sí misma de ser una pieza imprescindible para la reproducción de un sistema que repite como un mantra: si ella ha podido, las demás también.

Altura intelectual

Más allá de las ideas que hicieron de ella un referente de la teoría estética y la crítica cultural del siglo XX, la altura intelectual de Sontag queda demostrada en su capacidad para hacer del pensamiento crítico un método más que un lema. La autora de Contra la interpretación se dejaba fascinar y permear por aquellas obras y experiencias que cambiaban las reglas del juego, sin someterlas a una actitud academicista, que ella entendía como reaccionaria, “la venganza que se toma el intelecto sobre el mundo”.

La escritora construyó su vida, su mente, sin ser fiel a sí misma, sino a aquello que era capaz de agitarla. Esta no sería la primera ni la última vez que Susan Sontag escribía contra sí misma.

La escritora Cynthia Ozick la consideró muchos años una suerte de enemiga intelectual. No estaba de acuerdo con la idea principal sobre lo camp: “el gusto gobierna toda reacción libre, es decir, opuesta a la rutina”. Cuando en uno de sus últimos años de vida, Sontag condenó su propia ocurrencia y ajustó esta afirmación, Ozick se avergonzó de haberla atacado: “Me sorprendió mi propia superficialidad, y también mi cobardía”.

Porque mientras ella acabó teniendo la razón, entendió que su cabezonería había colocado a Sontag en el estatismo, cuando la única inmovilidad era la de la propia Ozick -igual que la de tantos otros intelectuales-. Finalmente, la autora acabó admirando de Sontag, más que ninguna otra cosa, su capacidad para cambiar de idea.