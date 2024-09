'Los endemoniados', de Mattias Köping: el diablo probablemente

Con la novela Los endemoniados, Mattias Köping (Le Havre, Francia, 1972) ha entrado como un vendaval en el panorama torrencial de la novela negra europea. Si es verdad, como suelen decir a menudo, que la primera página es la que debe atrapar a los lectores, incluso la primera frase, en este caso las primeras líneas son un puñetazo directo a la boca del estómago que te deja sin respiración y al mismo tiempo te obliga a seguir leyendo.

Una novela sobre el horror más profundo de la condición humana, esa que vive al margen de cualquier concepto ético y moral, más allá del bien y del mal, como acuñó en su momento Friedrich Nietzsche. Un relato que nos viene desde la vecina Francia gracias al buen trabajo de la editorial Almuzara, sin olvidar tampoco la traducción de Alberto Díaz Villaseñor.

Cabe preguntarse en qué consiste el éxito de este escritor, residente en la verde Normandía, aficionado a las artes marciales, totalmente desprejuiciado, casi sin límites, empeñado en no dejar ningún rincón oscuro del alma sin la iluminación suficiente para así formar un inmenso espejo en el cual vemos el mundo que nos rodea y a menudo se nos escapa.

La palabra, materia prima

En primer lugar, resaltar la ausencia de miedo a utilizar la palabra como materia prima esencial, todas las que sean necesarias, oportunas, eficaces, sin perderle el debido respeto al idioma, buscando una conexión directa con un lector capaz de entender toda la negrura de un mundo oculto bajo apariencias engañosas. La violencia continua no es un adorno gratuito para morbosos compulsivos, sino una necesidad dialéctica.

La violencia continua no es un adorno gratuito para morbosos compulsivos, sino una necesidad dialéctica

Se equivocan quienes piensan que el recurso es fácil. Es un intento de llegar hasta el fondo de las verdades incómodas, de hacer tambalear una zona de confort en la cual vivimos, que nos hace rechazar aquello que no aceptamos en nuestro cotidiano: los monstruos existen, convivimos con ellos y, a veces, en nuestro interior dormita alguno cuyo despertar nos aterroriza más que el infierno de los demás.

El mundo es el de hoy, este siglo cargado de incertidumbres, mostrado sin adornos innecesarios, y los personajes son conciudadanos, desnudados de disfraces y privados de máscaras. Y esta novela sería el equivalente de un «gran guiñol» sangriento, sin concesiones ni misericordia. No es necesario cuando el escritor busca la verdad, esa que debe ser equiparable a la que cada uno llevamos dentro.

'Los endemoniados' es una misa negra del género, una oda al maligno, siempre presente y siempre negado

Los personajes interpretan un carnaval en el que intentan ocultarse detrás de una desnudez total. Las palabras de Köping no buscan la salvación, ni tan siquiera la lógica de las cosas, solamente establecer un estado de cuentas de la ruina moral de estos tiempos. Estamos ante una obra que inquieta y desasosiega a partes iguales, un soplo de aire fresco en un género donde, aparentemente, todo se ha dicho ya. Pero no, quedan historias por contar y formas por explorar, sin concesiones para nadie ni redención posible.

Mal supremo

El mundo se ha condenado, no por el pecado original de la necesidad del fruto prohibido, sino por la codicia y la avaricia -dos pecados mucho más graves-, ese mal supremo de un sistema en el cual dinero y poder son los ejes principales de la vida. Para llegar ahí, a ese punto de la discutible escala social, todos los métodos son buenos, incluso acabar con cualquier atisbo de sentimiento humano.

Dura, descarnada, Los endemoniados se convierte en una misa negra del género, una oda al maligno, siempre presente y siempre negado, con muchos nombres que ocultan su verdadera identidad, su realidad, incluso su siempre negada existencia.

Al terminar la novela y cerrar el libro no es posible tener la misma visión sobre nuestro mundo, ni mirar a nuestros contemporáneos sin una pizca de inquietud, de miedo a ese reflejo oculto en el fondo de la pupila ajena. Ni seguramente mirarnos en el espejo, cada mañana, después de una noche de sueños indescriptibles, sin pensar que en ese momento empieza la verdadera pesadilla, la de la vida real. La que cada cual sufrimos, con una hoguera que todos alimentamos con nuestro egoísmo, nuestros olvidos intencionados, nuestras huidas cobardes, para no enfrentarnos a ese Mal que ya nos supera, quizá por no haberle hecho frente en su momento.