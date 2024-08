'República, exilio y poesía', de José Jurado Morales: un perfil riguroso de un precoz republicano

Conocí a José Jurado Morales (Sanlúcar de Barrameda, 1970) en un cruce de caminos, a comienzos de la primavera de 2022. En solo tres días me percaté de que no había conocido a un profesor cualquiera, ni mucho menos. El tiempo me ha dado la razón en forma de un estupendo ensayo histórico-biográfico sobre Gonzalo Martínez Sadoc (Sanlúcar de Barrameda, 1908-2003), quien contradijo sus portes de señorito andaluz con los hechos que jalonaron su vida en su Sanlúcar natal, en el México del exilio y en el Madrid de la posguerra, los tres escenarios principales de su larga existencia.

Jurado Morales, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz, expone en República, exilio y poesía el verdadero rostro de este político, activista cultural y poeta, marcado por la Guerra Civil y la posguerra, con las conclusiones de una rigurosa y documentadísima investigación. Pero no es ese el único mérito del volumen: paralelamente al desarrollo del discurso del autor sobre Martínez Sadoc, corre otra investigación que, página a página, va cobrando cuerpo, sentido y relevancia.

Me refiero a la búsqueda que realiza Jurado Morales sobre y en sí mismo, su entorno familiar y social. Como él mismo señala en el noveno capítulo, "nada acaba del todo ni nada empieza de cero"; ni la figura del biografiado queda sumida en el silencio y el olvido –un sanluqueño que se significó política e intelectualmente con precocidad en favor de los valores republicanos y contra todas las ignominias que atiborraron la geografía y la historia españolas anterior y posterior a la Guerra Civil–, ni la figura del biógrafo, empeñado en rescatarla, carece de raíces.

Una pregunta clave

Siendo la peripecia de Martínez Sadoc digna de ser contada y reivindicada, especialmente en estos tiempos de amnesia y cretinismo que corren, lo más conmovedor de este ensayo es comprobar cómo el autor descubre y se reconoce en un pasado que no necesita de grandes nombres ni grandes hechos.

Desde una perspectiva cada vez más emocionada, Jurado Morales nos muestra en 21 capítulos la intensa relación que hay entre la "microhistoria" –o la "intrahistoria", llámenla ustedes como prefieran– y la memoria; esta es el resultado final del proceso de destilación de aquella, el lugar (más sentimental que mental, más emotivo que físico) donde el investigador sitúa sus orígenes y sus puntos de arraigo.

El autor desarrolla su obra a partir de una pregunta clave –"¿qué hay del pasado colectivo en mí?"– que contesta, con un lenguaje claro y preciso y estremecido por momentos, afirmando que "algo hay de mí en todos ellos. Seguro". Ese "algo" –el amor por la literatura y por la vida, junto a unos valores éticos y unos principios políticos que le costaron un exilio de más de 30 años– es el objeto de este minucioso estudio en el que el autor se autoconvence de que investigar la vida y obra de Martínez Sadoc, seguir sus huellas, es también seguirse a sí mismo, leyendo en primer lugar y escribiendo después.

Porque –otra lección que cualquier lector atento extraerá al llegar a la última página–, como alguien dijo una vez, "leer es leerse" y "escribir es escribirse". Siempre. De un modo u otro. El autor lo hace con un libro intenso y honesto, surgido de un trabajo irreprochable, digno de mención y de nuestro agradecimiento. Necesitamos que cunda el ejemplo.