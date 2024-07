He venido a hablar de mi libro: Violeta Serrano, autora de 'Hijas de nadie'

Vivía cerca de Barcelona cuando la vi por primera vez.

De lunes a viernes estudiaba en la facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma, en el campus de Bellaterra, camino a Sabadell. Los sábados militaba en los estertores de lo que fue la Rosa de Foc y dormía en la casa okupa que mi novio de entonces, un anarquista con los ojos más azules del universo y el corazón más pulcro que conozco, había usado como campo de operaciones.

Una de las razones por las que decidí estudiar allí era que el movimiento anarquista había sido de los más fuertes en la zona y quería ser parte, aunque ya casi no quedase fuego sino más bien camisetas pintadas. Aún así logramos montar la Federación de Estudiantes Libertarios y yo misma creé mi propia distribuidora de libros con los que me plantaba en los distintos espacios imposibles que hubiera a mano para tratar de difundir ensayos, poesía y hasta películas y documentales que me habían hecho pensar el porqué de todas las cosas. Siempre entendí el anarquismo como eso, un cuestionamiento constante para preguntarnos de qué modo ser libres. Luego llegó Milei y dijo que la libertad consistía en matarnos los unos a los otros.

Entre tanta intelectualidad agotadora, los domingos solía bajar hacia el Raval para disfrutar del espectáculo de flamenco más hermoso que había visto nunca. Me metía en la calle Robadors a eso de las siete de la tarde, pedía un orujo de hierbas y esperaba a que ella saliese a bailar en la cueva del número 23. Violeta Barrio, la bailaora, se convertiría muchos años después en un personaje de ficción: Candela. Y a través de ella construí una novela que me acompañó durante más de diez años. Primero sólo existía Barcelona y sus zapatitos de tablao. Después, la protagonista de la historia, Lucía, cambiaría de identidad para hacerse argentina, como me pasó a mí.

Escribí Hijas de nadie cuando soñaba con cambiar el mundo. La reescribí cuando el mundo casi acaba conmigo. El libro hoy es mi refugio y en sus páginas van a encontrar un baile de amor, locura y muerte. Un paseo por los búnkeres del Carmel, las Comisarias de Barcelona, los edificios nobles de la ciudad de Buenos Aires donde también se cometen crímenes que se ocultan si tenés plata, los ríos a los que la Dictadura tiró a tantos soñadores, las arboledas tupidas en las que se esconde siempre una promesa.

Dicen quienes leen Hijas de nadie que detrás hay poesía. No vengo de ningún otro lugar que ese y no he sido capaz, en todo este tiempo, de quitarme ese peso de encima. Gamoneda, mi maestro, me dijo que no lo hiciese, que escribiese siempre, serena, imperturbable, con el empeño de un río que marca su cauce. Quienes no soportan el lastre de ser poeta dicen que no es un peso, sino una forma de construirse alas. Ojalá entonces sirvan estas páginas para que muchos vuelen disfrutando de la trama que dibujan estas dos mujeres que, amándose hasta la náusea, pueden salvarse o desaparecer.