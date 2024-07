La requetelista de ‘El Jamón York Times’

El crítico Harold Bloom, autor de ‘El canon occidental’. / EPE

Creíamos que el asunto ese de las listas con los mejores libros había quedado olvidado con aquellas que salían como apéndice en el viejuno y caduco canon occidental de Harold Bloom allá por los estertores (¿se dirá estertores?) del siglo XX. El viejo Bloom los mataba bien muertos y dejaba el gallinero alborotado, eurocentrista y con el C2 de machirulismo. Pero viene ahora el amigo americano vestido de Tío Sam con licencia para listar y lanza una bomba de racimo en forma de los mejores cien libros del siglo XXI que estalla, hiere, mata (todo metafóricamente) y no deja prisioneros.

Qué pesadas las listas, qué inoportunas, que innecesarias. El Jamón York Times viene con su producto derivado de la carne, cocido en agua salada, con o sin condimentos. Una única pieza, un bloque, compuesto de carne picada de magro y grasa animal al que previamente se inyecta una salmuera en gran cantidad. Han pasado una encuesta a la crema de la intelectualidad –críticos, profesoras, monitores de pilates, actrices de moda, y así– que ha establecido que mejor curados –de espanto– que cocidos, que chóped sí, pero mortadela con aceituna no, que el salami sí, pero botillo no. Y han ido añadiendo su pizca de fécula, de alginato, de musgo irlandés, de goma arábiga y de goma de tragacanto. Y nos la tragamos. Y lista al canto.

Se han levantado voces molestas, críticas, patrióticas, renegadas, lingüísticamente protestantes. ¿Para qué? La derecha y la izquierda, la prensa y la Academia, los ideólogos del Woke Thinking, la Congregación Bienquedista, los posestructuralistas de salón, las peñas taurinas de los pueblos de Castilla y hasta Lola Flores, hasta Lola Flores (en una intervención creada por IA) han opinado. Que si falta este autor imprescindible, que si falta esta obra capital, que si falta personal, que si este género, que si aquella degenerada, que si los grandes narcisistas, que si las minorías, que si no minorías (que es peor), que si lo ético, que si lo étnico, que si lo técnico, que si lo tectónico y que si lo arquitectónico.

No voy a leer esa lista completa. Las listas para quien se las trabaja. Me imagino que no estará Don DeLillo y que estará Alice Munro a pesar del reciente intento de cancelación por su pasado familiar reprobable. Seguro que estará alguna novela del modélico Jonathan Franzen (¿quizá Las correcciones?) y que no habrá ninguna obra de David Foster Wallace o de Lorrie Moore. Y que lo hispano brillará por su ausencia. Quizá con razón o sin corazón.

¿Listas? No quiero más listas. Quiero jamón de pata negra y ver La tonta del bote con Lina Morgan, Arturo Fernández, Mary Francis y Pepe Sacristán. Un Pepe que, en 1970, año del estreno, necesitaba embutido como el comer. Que aproveche.