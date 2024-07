Miryam Artigas, creadora de la agencia Literata Studio: "Es una lástima invertir tanto tiempo en un libro y flaquear en la promoción"

Con la intención de apuntar y compartir sus lecturas, Miryam Artigas abrió en 2009 el que sigue siendo un proyecto importante en su vida: el blog literario Sweet Paranoia. Una joven, ella, se enamoró de la literatura gracias a Harry Potter. "Las lecturas que nos daban en el colegio no nos las enseñaban bien y lo veía como un castigo, hasta que me regalaron Harry Potter", recuerda. Y añade: "Quise transmitir eso mismo: que si piensas que no te gusta leer, seguramente sea porque todavía no has dado con el libro adecuado".

Así, empezó a colaborar con editoriales y a divulgar sobre libros en redes. "Me llegaban muchísimos libros a casa y mi madre no entendía nada", se ríe. Cómoda en el entorno digital y apasionada de su trabajo, estudió después Publicidad y Relaciones Públicas, así como un máster en Creatividad Publicitaria. Este año, después de muchos trabajos como freelance en publicidad y consultoría digital en grandes empresas, ha fundado Literata Studio, una agencia creativa especializada en el sector editorial.

"No me había atrevido a mezclar mis dos mundos, el personal y el profesional. Pero en todas las entrevistas de trabajo mis propias redes sociales y mi web monopolizaban la conversación", explica. Trata de potenciar la relación de las editoriales con sus lectores que, dice, "ya se enteran de las novedades por Instagram", en un sector que llegaba tarde y desconfiado al márketing digital: "Es una lástima invertir tanto tiempo en edición, correcciones, diseño y maquetación y, luego, flaquear en promoción. Es como hacer una tarta, meterlo en el horno y no darle al botón de encendido".