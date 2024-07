Rosa Regàs, libre hasta la muerte

Rosa Regàs, durante la presentación de su libro ‘Un legado’, el 28 de mayo en Llofriu. / Gloria Sánchez

Habíamos quedado a las doce de la mañana del martes 16 de julio, en su casa o el orgullo de su vida, Llofriu, Alt Empordà, Girona. Iba a entrevistarla para la portada de ABRIL; una vez más, pero en esta ocasión por sus magníficas memorias de mujer, madre, hija, abuela, escritora premiada y gran editora, musa de los mejores tiempos disruptivos de Barcelona (Un legado. La aventura de vivir. Editorial Navona). Me disponía a salir de casa y Álex Sàlmon me reenvía un mensaje de su hijo pequeño, Loris: «Hemos de suspender la entrevista: ha dormido fatal y con la cantidad de calmantes que ha tomado no está presente [no hi és]». Cuando recibí la noticia, sólo pensé: la semana que viene se encontrará mejor, seguro.

Pero no, Rosa Regàs no deseaba vivir más: no era justa esa muerte en vida para una mujer de tanta lucidez, fuerza y libertad. Lo escribe en esas memorias que escribió con la inestimable ayuda de la periodista Lídia Penelo. Así que cuando al día siguiente, echada ya la noche en este litoral catalán, Loris llama para comunicar su fallecimiento, me invade un sentimiento confuso: ¿me apena, me alegra?; Regàs decidió hasta su propia muerte. Su hijo cuenta que los cinco hermanos habían llegado a tiempo para despedirla (ella les concedió el tiempo) y que estaban todos juntos y serenos.

Otros artículos de Elena Pita

La Regàs fue buena hasta en su forma de dejarnos: en su mes de julio, que era cuando por tradición recibía a sus nietos sin sus hijos (Rosa María Sardà la encarnó en aquella serie basada en su Diario de una abuela de verano), para quererlos, para enseñarles el valor de ser libres y pensar por sí mismos, para educarlos en la lectura. Julio y una decisión. Las memorias arrancan con estas frases esenciales: «La muerte no me da miedo, lo que me asusta es el dolor. Perder la cabeza, eso sí que me atemoriza. Pero como no hay nada más que yo pueda hacer para evitar algo así […] procuro asustarme lo menos posible». Vaya si pudo decidir: hasta aquí había llegado. El miércoles 17, sobre las 19.00 horas, dejó de existir. Y lo hizo en el lugar que fue el orgullo primero de su prolija vida y profesión: la casa que logró reconstruir en el lugar de Llofriu donde supo reunir la familia que tanto le faltó de niña.

Barcelona, 11 de noviembre de 1933. Venía al mundo la niña Rosa hermana de otros tres, hija de padres republicanos y libre pensadores (su padre fue el dramaturgo Xavier Regàs) que, nada más estallar la guerra, se exiliaron en Francia. Allí creció y recibió su primera educación, de manos del célebre pedagogo Célestin Freinet, y a Francia fue siempre tan debida que estuvo a punto de pedir la nacionalización: harta de nacionalismos pueblerinos, tan amplia de miras como era. La regresaron a Barcelona a los 6 años, pero sus padres ya se había separado y su tan católico y mandamás abuelo, atribuido de la patria potestad, las ingresó a ella y a su adorada hermana Georgina en un internado católico de Barcelona: no saldrían de allí hasta los 17 años.

«Ponga ahí: ‘sus labores’»

Casada con un señor de bien y religioso a ultranza, empezó a tener hijo tras hijo; los últimos, mellizos: hasta cinco hijos tuvo. Parece una historia más de tantas del franquismo, pero no: el germen de la libertad había prendido en ella de manera inalienable. Cuenta en sus memorias que en el internado se dejaba fascinar por el poder hipnótico de las liturgias, pero terminado todo aquello -o sea, el bachillerato, la maternidad, la nutrición-, la mente de Regàs perdió el encantamiento. Quiso ser estudiante. Y lo fue, de Filosofía y Letras, lo que había. Se separó de su marido, el fotógrafo Eduard Omedes, un buen hombre con quien siguió compartiendo habitación e incluso, años más tarde, festejó su independencia habitacional. Y cuenta con humor que, a la hora de identificarse, la policía del Régimen no le permitía poner en su documento «estudiante», lo que era, sino «sus labores»: A ver, señora, ¿está usted casada y tiene hijos? Sí. Pues ponga ahí «sus labores».

Salió de aquello cum laude y montó una editorial, después de aprender el oficio con su idolatrado Carlos Barral. La Gaya Ciencia fue pionera en materia de pensamiento y, también, en literatura infantil: qué sabia era la Regàs. En Un legado no esquiva el asunto que le llevó a la ruina editorial y culpa de ello con letras capitulares y apellidos a Esther Tusquets, Beatriz de Moura y Jorge Herralde principalmente. Un acuerdo mal regulado con la distribuidora que estos manejaban le hizo sumar una deuda millonaria que saldó a fuerza de trabajo e imaginación, pero la expulsó del oficio y de Barcelona.

Entre tanto, su hermano Oriol se había convertido en el rey de la movida predecesora de la Movida con nombre: Bocaccio, la discoteca que reunía, con el placet o el disimulo del Régimen, a toda la avant-garde intelectual catalana. Allí Rosa fue una musa: «Musas éramos sólo las que trabajábamos», escribe en sus memorias. Cuenta que en una noche de copas con el arquitecto Oriol Bohigas nació el proyecto que más satisfacciones le procuró en su vida, la revista Arquitecturas Bis, que tiró más de cincuenta números bajo la censura. Debió de ser por entonces que adquirió la coletilla de «Rosa Regàs qué buena estás». Porque la activista cultural en la que se había convertido, además de buena, estaba buena (a decir de las lenguas masculinas).

Sí, era guapa la Regàs, por fuera pero sobre todo por dentro. Exiliada de Barcelona fue traductora durante 15 años para la ONU, con sede en Ginebra y periplos estacionales en Nueva York, Nairobi, Washington y París. Mientras, hacía sus incursiones en Madrid, donde en 1994 fue directora del Ateneo Americano de la Casa de América y, a continuación, de la Biblioteca Nacional de España. Pero entonces ya se había atrevido a escribir y publicar, desempolvado el vértigo que sufre el editor ante sus autores, y en 1991 veía la luz su primera novela, Memoria de Almantor.

En el 94 gana el Nadal con Azul, en el 2001 se alza con el Planeta por La canción de Dorotea y en 2013 vendría el Biblioteca Breve con Música de cámara. Aún recuerdo el susurro de sus páginas… y la entrevista. Y aquellas cenas que organizaba Juan Cruz en el Paradís de Marqués de Cubas, reuniendo a una pléyade de literatos que ya, ya me gustaría que regresaran del otro mundo. Ese otro mundo en el que Regàs no creía pero tampoco le asustaba: la nada, o la gloria vivida. Adiós, Rosa.