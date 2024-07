Rosa Pérez-Bibián, médico especializada en nutrición: "Mi padre fue el artífice de mi amor por los libros, leíamos juntos"

P. ¿Busca el tiempo para leer o lee porque su tiempo le conduce a ello?

R. Busco mi tiempo, necesito leer a diario aunque solo sean unas páginas por la noche. Los fines de semana y las vacaciones tengo mucho más tiempo y lo disfruto.

P. ¿Creció viendo leer?

R. Mi padre fue el artífice de mi amor por los libros. Pasábamos mucho tiempo juntos leyendo, comentando nuestras lecturas. Me escuchaba atentamente y sonreía. Entiendo esa sonrisa.

P. ¿Ayudó él o no tener pantallas?

R. Eso es. Era muy feliz leyendo, imaginando. Las dudas e inquietudes eran motivo de charlas, horas y horas. Y si la enciclopedia no nos las solucionaba, teníamos que esperar a ir a la biblioteca a ver qué conseguíamos resolver. Y así iba creciendo, me pasaba noches leyendo bajo las sábanas con una linterna porque tenía que acabar el capítulo o el libro.

P. ¿Género preferido?

R. Leo mucha novela, y sobre todo novela histórica. Pero lo que realmente me apasiona son las biografías. También leo mucho ensayo. La sensación de profundizar y saborear todos los detalles sobre una temática o una persona me encanta, me atrapa.

P. ¿Títulos?

R. Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Se publicó en 1995. Empezábamos a oír a hablar de gestión y emociones. Me pareció fascinante este libro, cambió mi vida personal y profesional.

P. Muestra capacidades que no usamos.

R. Así es, la inteligencia humana es estrecha. La inteligencia emocional es una forma de interacción con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos y desarrolla habilidades como el control de los impulsos, la motivación, la empatía, la compasión, el altruismo. Indispensables para un buen funcionamiento social y para una buena salud.

P. ¿Un título que hable de mujeres?

R. Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola, una explicación fantástica de cómo se ha intentado domar a la mujer. Me llamó la atención el título. Es un conjunto de historias fascinantes sobre toda la fuerza poderosa que las mujeres tenemos. Me apasiona aprender más sobre esa fuerza femenina.

P. ¿Un libro que la haya hecho llorar?

R. El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. Me emocionó, me sumergí y no pude dejar de leerla. Lloré. Una novela tierna desde la visión de dos niños que viven en la ignorancia de la tragedia del nazismo.