'Extrañas parejas', de Cristina Peri Rossi: amor y sordidez

Tras la concesión del Premio Cervantes en 2021, vuelve Cristina Peri Rossi (Montevideo, Uruguay, 1941) a las arenas movedizas de la literatura con un libro de cuentos breve, de apenas cien páginas. De los ocho relatos de estas Extrañas parejas surge una ironía que no pretende juzgar el mundo que expone.

Están protagonizados por personajes reales ficcionalizados a través de una escritura que ha querido imaginarlos en una intimidad cuya lógica fluctúa entre el "amor y la sordidez", como si ambos elementos fueran las dos caras de una misma moneda tirada al aire. Y aquí el aire que se respira es el de una escritura efectiva, sutil y en búsqueda afanosa de una identidad que rediseña el espacio afectivo en el que todos los relatos se sitúan y que se dirigen a cartografiar la intimidad de las pasiones.

En Primer encuentro, el protagonista es un diálogo genial, casi una escena más de sus míticas películas, entre Katherine Hepburn y Spencer Tracy de la mano de Henry Mankiewicz; en La última entrevista, el encuentro de Alice Liddell y Lewis Carroll muchos años después; en Francis Bacon (un pintor que quería "pintar el silencio, la mudez, la angustia sin palabras"), emerge la aparición de George Dyer, que acaba siendo su amante; en Scarlett O’Hara surge la obsesión de Javier por la actriz a la que no conocerá nunca puesto que ya está muerta y aprende así "la lección más dura, la de que nuestros deseos más profundos a veces nacen muertos"; en Dos mujeres, de una tristeza insuperable, las protagonistas son Marilyn Monroe y Simone Signoret, que descubren que para "algunas mujeres el cuerpo es un destino"; en A Esmé, leemos la carta que J. D. Salinger le escribe a Esmé y en la que el autor de El guardián entre el centeno piensa "cómo escribir un cuento que tenga, a la vez, amor y sordidez, algo que, por otro lado, tienen todas las cosas de esta vida cuando dejamos de comprender el carácter sagrado de la correspondencia" baudeleriana; en Toc-toc, Charles Baudelaire dialoga con su amante Jeanne Duval, aunque también con el propio arte que no puede versar "ni [sobre] la sensualidad de las veladuras ni [sobre] las encarnaciones de la luz"; en The first time ever I saw your face –"la canción más melancólica del mundo compuesta y cantada por una fuerte y estremecida Roberta Flack"–, asistimos a una cena íntima entre Cary Grant y Randolph Scott.

Poética atrevida

La poética de este libro es atrevida porque es visual y porque de cada cuento el lector tiene la impresión de que emergen unas vidas que se quieren desmitificar y que provienen tanto del diálogo fragmentado como de la fructífera encrucijada entre arte –llámese cine, literatura o pintura– y enajenamiento. Como si se quisiera decir que solo la locura salva. Solo de la destrucción y del límite de los afectos renacerán las cenizas de las pasiones.

Solo la construcción imposible de la identidad que se refleja en el otro vista desde todos los ángulos posibles dará con la solución al enigma de la existencia que Peri Rossi está pensado aquí.

Entonces estamos ante un libro sobre la fuerza del deseo, sobre la soledad, sobre la incomunicación y que dibuja la cotidianidad de unos personajes inolvidables que dice que es ahí precisamente, en la sordidez de lo cotidiano, de donde emerge necesariamente lo trascendente.