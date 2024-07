Leire Pajín: "Mis padres, maestros, dicen que si un niño ve leer en casa copia el hábito"

P. ¿Le inculcaron la lectura?

R. Desde muy niña y principalmente mis dos abuelas, bien distintas. Una era maestra, la otra no pudo estudiar. Fue ama de casa y se rebelaba ante su situación devorando libros. Mis padres son lectores empedernidos. Son maestros de escuela y dicen que si un niño en su casa ve leer, copia el hábito.

P. Y llegó a la adolescencia.

R. Ahí leí literatura juvenil. Me marcaron especialmente Los escarabajos vuelan al atardecer, de Maria Gripe, y Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl.

P. ¿En la universidad siguió leyendo?

R. Claro, estudiaba Sociología y me interesé mucho por la literatura hispanoamericana de los sesenta, Laura Esquivel, Gabriela Mistral… y la elegí como asignatura de libre configuración.

P. No tenía mucho que ver son su carrera.

R. No, pero me permitió estar muy cerca de los organizadores del Instituto de Mario Benedetti, al que tuve ocasión de conocer mucho tiempo después. Me apasionó mucho esa literatura, y hasta ahora.

P. ¿Novelas importantes en su vida?

R. Me marcaron dos de las grandes: El Quijote y Nada, de Carmen Laforet. Hoy tengo la suerte de pasear por las calles de Barcelona y ver dónde vivió esta autora. En el examen de selectividad me salió un comentario de texto de esa lectura. Había devorado tanto el libro que saqué muy buena nota, claro. Fue un regalo de pregunta.

P. ¿Leído más recientemente?

R. En los últimos años he leído literatura muy diversa. Paul Auster, por ejemplo. Y Leonardo Padura, que es un buen amigo, y del que me maravilla esa capacidad que tiene de intercalar la Historia en una novela que te atrapa, El hombre que amaba los perros, gran novela, admirable.

P. ¿Una recomendación para estos días de verano?

R. A modo de biografía, la de Pablo Benegas, Memoria, un paseo imprescindible por la fundación del grupo musical donostiarra La Oreja de Van Gogh, y de la memoria en la lucha contra ETA.

P. ¿Siempre lee novela?

R. No, no. Como buena socióloga también leo ensayo. Por ejemplo, La era de la información, de Manuel Castells. Lo pedí de regalo al comenzar la carrera y ya siempre lo he seguido. También El estado emprendedor, de Mariana Mazzucato, con reflexiones muy interesantes.

P. ¿Relee algún libro?

R. Por ejemplo, Sapiens, de Yuval Noah Harari.