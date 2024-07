Lorenzo Santamaría, compositor, cantante y actor: "Según el tema pongo música para leer, como si fuera la banda sonora"

P. ¿Un título que le atrape?

R. Tres enigmas para la Organización, de Eduardo Mendoza. Es el especial sentido del humor del autor, muy británico y muy parecido al catalán. Es serio, pero te mueres de risa.

P. ¿Sigue a autores?

R. No soy un tipo de lector que escoja a los autores por las etiquetas. Una lectura que me ha gustado es La muerte del comendador, de Haruki Murakami. La definen como realismo mágico.

P. ¿Cómo llegó a este escritor?

R. A través de las novelas que se han llevado al cine, Drive My Car, Burning, Tokio Blues… Supe que era un amante de la música, sobre todo del jazz, y eso me acabó de atrapar. Murakami es siempre muy intenso dentro de una aparente sencillez, y de vez en cuando me gusta atreverme con autores como él para que me despierten sentimientos diferentes que quizás puedan inspirarme.

P. ¿Lo relaciona con la música?

R. Le encuentro a esta obra cierta similitud con las canciones de The Doors porque tienen letras realistas llevadas al límite. Me gusta leerlo con calma.

P. ¿Cree, como el protagonista, que encontrarse uno mismo es más fácil estando en soledad?

R. Sí, pero para eso hay que saber estar solo. Encontrarte a ti mismo, saber quién eres y qué quieres, únicamente lo puedes hacer en soledad. Para las grandes decisiones, como en el caso del protagonista de la novela, o las de éxito, necesito unos días de soledad absoluta. Es la única forma en la que puedes reflexionar, lamerte las heridas si estás triste o saborear las pequeñas cosas si estás alegre. Con tu gente lo puedes compartir todo, pero antes tienes que gestionar tú solo cada situación.

P. ¿Qué supone para usted leer?

R. Leer es aprender e imaginar. Soy muy vital, y todo lo que me pueda aportar me alimento de conocimientos. Todo lo nuevo me estimula, y eso se traduce después en mi música.

P. ¿Hay música en la literatura?

R. La muestra está en la cantidad de canciones que se han hecho con poesías y otros textos literarios.

P. ¿Pone música cuando lee?

R. Según el tema del libro, como si fuera la banda sonora que yo le pongo.

P. ¿Creció con libros en casa?

R. No, vengo de una familia muy humilde. Mi padre murió cuando yo tenía dos años. Mi madre tuvo que sacar adelante a seis hijos.