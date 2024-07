Eva Baltasar, escritora: "La intemperie de nuestra época es la soledad"

Eva Baltasar (Barcelona. 1978) no leerá esta entrevista. Tampoco tiene redes ni se busca en internet. Lo menciona con naturalidad cuando nos despedimos en su casa de Cardedeu (Barcelona. Una hora antes, nos abre sus puertas, y accedemos a una escena doméstica mundana: se despide de una de sus hijas, se descalza, riñe a su perro. Ni rastro de misterios minúsculos. Nada parece alterar una intimidad amable y un hogar sin pretensiones. En un rincón insignificante, una libreta Moleskine acompaña a un portátil en una mesita negra. Aquí es donde escribe y cultiva esa voz afilada de las personas que viven en los márgenes. Baltasar sabe lo que es pasar dos noches durmiendo en la calle en Berlín, trabajar de mujer de la limpieza o vivir sin luz eléctrica.

Durante la charla muestra una cordialidad casi automática y es en los momentos de mayor comicidad cuando se permite alguna broma retorcida. “Yo es que me he formado leyendo a Agatha Christie y tengo este defecto”, se justifica. “Yo llego a un hotel, miro una bañera y pienso: es una buena manera de morir [ríe]”. Con sus personajes, dice, trata de canalizar las pulsiones más incómodas y librarse de sus monstruos. También en Ocaso y fascinación, su última novela, donde aborda la intemperie, tras cerrar su premiado tríptico sobre la maternidad: Permagel (Premi Llibreter), Boulder (finalista del Booker) y Mamut.

P. ¿Cómo definiría su infancia?

R. Tuve una infancia un poco alternativa [ríe]. Yo tenía una hermana pequeña, y aunque no nos llevábamos mucho, estábamos en casa todo el día porque mis padres trabajaban fuera y consideraban que estábamos más seguras encerradas que en la calle. Pero tengo un buen recuerdo porque me encantaba leer y había muchísimos libros. Mis padres montaron una librería en mi habitación y me dijeron: "No los toques, que son para gente mayor". Empecé a leer a Cortazar, García Márquez… Iba a todas partes con un libro y me lo permitían. Supongo que pensaban: mientras lee no molesta.

P. ¿No le interesaba lo que ocurría fuera de esas cuatro paredes?

R. Sí que en algún momento mirabas por la ventana y veías a los niños en la piscina, en el columpio; los veías a todos ahí, pero mi falta de habilidades era tan evidente que ya estaba bien en casa leyendo. Entonces, para mí fue una infancia feliz: mi mundo era un balancín, donde leía y comía galletas a escondidas [ríe].

P. Llama la atención la individualidad que tenía siendo tan pequeña en una edad donde lo corriente es compararse constantemente…

R. También porque no era rebelde. Mi hermana lo era mucho más y tenía enfrentamientos con mis padres pero yo, como ya me parecía bien, de manera natural encontré un sitio cómodo para mí. Y en lo de compararme con los otros, creo que siempre me ha importado un pito lo que digan de mí [carcajadas]. ¡Podría vivir sin que gustaran mis libros! Podría hacer otras cosas.

P. En más de una ocasión ha reconocido que no hizo amigos hasta cumplir los 40. ¿Cómo se lo explica?

R. Mi madre me dijo una frase que aún recuerdo: "Los amigos no existen; si un día te crees que tienes un amigo, cuando menos te lo esperes, te clavará un puñal por la espalda" [carcajadas]. Además, mis padres tampoco tenían amigos, por lo tanto supongo que me lo creí. Cuando eres un niño, lo que te dicen tus padres es palabra de Dios.

P. Supongo que una educación así te lleva a temer el mundo exterior…

R. Sí. Un espacio de miedo y total desconocimiento. Por eso, cuando salí de casa a los 18 o a los 20, fue como si hubieran criado a un orangután en cautividad y lo hubieran dejado libre en la selva. Pues se me comieron y aprendí a hostias.

P. ¿Le costó mucho cambiar el chip?

R. Yo creo que, como no me sabía relacionar con nadie, tuve ese deseo y fui madre a los 24 años. Supongo que es un proceso de crecimiento personal entre los veinte y los cuarenta. Me acuerdo un fin de año que pensé: me gustaría hacer un amigo este año [sonríe]. ¡Y lo logré! Hice mi mejor amiga: Antònia Carré i Pons, que es escritora y editora. Fue un proceso: hubo un momento que sólo sabía relacionarme con la gente convirtiéndome en sus parejas… ¡y todas salieron mal! [sonríe].

P. ¡Caray!

R. Esto me lo dijo una psicóloga a la que fui un día y creo que lo clavó: "Como te creíste que los amigos no existen, a la que te interesa alguien la conviertes en un amante". No sabes relacionarte de otra manera. Y ahí sí que me caí un poco del guindo y me dije: si alguien te llama y te pregunta algo, dile "¡tomemos un café!". ¡Un café, eh! Me costaba muchísimo [ríe].

P. Esa tendencia al aislamiento no solo la ha practicado con la gente, también en los espacios… ¿Le gusta vivir en los márgenes?

R. No es un ir a la contra, es un vivir en coherencia con uno mismo. Nunca me he casado con el trabajo porque lo que me gusta es escribir. Yo ahora estoy en Cardedeu, pero donde mejor he estado es cuando vivía en una casa colgada en el Berguedà. Yo vivía en Barcelona con mi hija de dos años y lo dejé todo: el piso y un trabajo precario en la universidad. Teníamos un huerto, criábamos animales, los matábamos y nos los comíamos. Yo donde estoy mejor es en el campo con la vegetación y las bestias. Pero me enamoré y me fui.

P. Parece que disfrute de la provisionalidad pero, ¿la manera más radical de romperla no es tener hijos?

R. Siempre lo he pensado: si no tuviera hijos, estaría perdida en un pueblo o en la montaña. Ellas me anclan mucho a la realidad y me obligan a funcionar, a ganar dinero. Si no, estaría muy colgada. Yo fui madre inconsciente: con 24 era un instinto, pero lo viví con mucha alegría. Me quería mucho a través de ella.

P. Se habla mucho del tabú de las madres abandonadoras o las que reconocen abiertamente haberse arrepentido de tener hijos, a pesar de quererlos. ¿Ha sentido esta dualidad?

R. Sí. No son ideas incompatibles, porque la maternidad es una cosa poliédrica. Me pasa mucho con gente que ha leído Boulder. Me dicen: yo soy madre de tres y lo volvería a hacer, pero me identifico con la Boulder, que no quiere ser madre. A veces tienes pensamientos así. Pero no juzgo a madres que a veces piensan que si pudiesen volver atrás no tendrían hijos. Es increíble que la experiencia de dar vida sea una experiencia de muerte. Las dos veces que he gritado "¡me muero!" estaba pariendo.

P. La animalidad está muy presente en sus personajes. ¿Qué le interesa de esas pulsiones?

R. Hay pulsiones que están socialmente aceptadas, como el hambre. Pero hay otras que no tanto, como la ira. Yo la escritura la veo como una forma de ir al inconsciente. Yo busco ahí las cosas incómodas, los monstruos. Hurgar en esa dirección me interesa y es donde llevo a la protagonista. Todo lo que reprimimos termina saliendo a la superficie y saliendo mal. La escritura es una manera de que salgan, y que salgan bien. En Ocaso y fascinación es catártico poder canalizar un impulso de muerte con la escritura y convertirlo en algo creativo.

P. Pero a veces el rechazo nace de ver cosas en los otros que no nos gustan de nosotros mismos…

R. Sí, esto lo tengo muy detectado. Tanto para bien como para mal, si alguien me genera un gran rechazo o una gran admiración pienso: a ver qué hay en él que no quieras ver en ti. Que puede ser una cosa buena o muy incómoda. Si te encuentras con una persona violenta, eso te genera miedo de entrada, pero luego pienso: "¿Quizás hay una parte violenta de mí que no estoy mostrando?". Son cosas en las que pienso mucho.

P. ¿Tiene en buena consideración a los humanos?

R. Yo creo que somos todos hijos de Dios.

P. Por un momento, pensaba que iba a acabar la frase de una manera muy distinta…

R. [Rompe a carcajadas]. Hostia, si te doy este titular lo petamos, ¿eh? Los humanos somos todos unos hijos de puta y ya está. No, a ver, ¿qué pienso de los humanos? Pues que estamos todos aquí experimentando y que tiene que haber un poco de todo. Todos somos hijos de Dios, en el sentido de que todos somos el milagro de la vida. Estamos unidos y en cambio hemos promovido una sociedad que es el imperio del ego. Yo soy mi templo y me defino por diferencias con los otros. Y además nos hemos cargado la Tierra. Pero en general me parece que esto es un gran teatro y cada uno hace su papel. Somos todos avatares.

P. ¿Es una persona de fe?

R. En la vida, sí. No en la religión, que ya son etiquetas; mi formación es cristiana, pero la Iglesia no me interesa. Yo me entrego a la vida: llévame donde me tengas que llevar. Un poco como las monjas: yo vivo en la aceptación, que no significa la resignación.

P. Volviendo a la sexualidad, uno de sus personajes en Boulder expresa un imaginario tradicionalmente muy masculino, pero con mujeres lesbianas. ¿Le preocupaba la crítica?

R. No. No escribo para los lectores. Se ha criticado a este personaje porque tiene una mirada cosificadora sobre las mujeres. ¡Y sí! No estoy haciendo ni un ensayo ni un decálogo de la mujer o la lesbiana perfecta. Es una mujer con sus luces y sus oscuridades. Esto es literatura. A mí lo que más me interesa, al margen de la historia, es la potencia de la voz narrativa. Y eso no significa que todo lo que digan encuentre que esté bien.

P. Permítame que juegue con el título de su último libro y le pregunte por un momento de ocaso y otro de fascinación en su vida…

R. De ocaso, cualquier momento entre los 18 y los 40 [carcajadas]. Hace cinco años que estoy bien. A ver, ¿un momento de ocaso? Madre de dios. Un momento en el que no tenía red, en que no me hablaba con mi familia, donde no tenía amigos y donde estaba con una persona que me maltrataba.

P. ¿Cómo sobrevivió?

R. Siempre he confiado mucho en mí y en la vida. No lo sé, anar fent, poco a poco. Levantándote cada mañana, ¿no? Haciendo cosas poco a poco todo se va moviendo; volví a tener relación con mi familia. Ahora me conozco: sé respetarme y poner límites. Cuando tú te empiezas a respetar, tu entorno cambia. Yo siempre he tenido la alegría de vivir. Yo eso no me lo he currado: viene conmigo de fábrica. Y es una gran bendición [ríe].

P. ¿Y un momento de fascinación?

R. Cada vez que me he enamorado. Estás fascinado y estás enfermo [ríe]. Suerte que dura poco. De repente la vida tiene un sentido y tiene un sentido lleno. Y no porque te lo dé la otra persona, sino porque tú te sientes fuertemente conectado con la vida.

P. ¿El enamoramiento es lo que más nos aleja de la muerte?

R. Me acuerdo de lo que dice la protagonista de Permagel, que el sexo no la aleja de la muerte, porque tiene fabulaciones suicidas, pero la mantiene aferrada a la vida. Mientras está follando está en el presente y no está preocupada por los monstruos del pasado y el futuro.

P. En Ocaso y fascinación, la protagonista se queda en la calle y sin red. ¿Se reconoce en esa sensación de intemperie?

R. Totalmente. Al final, la intemperie no es solo haberte quedado sin casa. La sensación general de mucha gente es de vivir en la intemperie. Tengo lo justo para sobrevivir pero no sé cómo estaré mañana y si tendré trabajo… yo creo que es muy de nuestra época, ¿no? Estamos en una época con tintes medievales. Hay una casta que lo domina todo y que concentra el poder, y después hay una clase media que se está deshilachando. Cada vez nos parecemos más y somos más pobres.

P. ¿Es todo culpa del sistema?

R. Yo creo que el sistema favorece que nos sintamos desvinculados. Cada vez nos relacionamos más a través de las pantallas; no hay relaciones reales. Hay mucha gente que sufre soledad. Es nuestra gran epidemia. Mucha gente mayor está sola y se muere sola. Hay mucha gente que tienen 30-40 años y no pueden acceder a una vivienda para formar una familia. Todo es muy precario.

P. ¿Le parece sostenible a largo plazo?

R. El capitalismo está destruyendo nuestro hábitat. Hay científicos que ya lo dicen: hemos entrado en la sexta gran extinción. Ya está claro que nos extinguiremos. Gracias a Dios, ¿no? Porque pobres bestias y plantas, a ver si pueden repoblarse y vivir un poco tranquilas. Arrasamos con todo y vivimos de forma muy acelerada, siempre en la acción. Ya no sabemos estar sin hacer nada, que es donde aparece el crear, la inventiva, el pensar. Los hombres prehistóricos vivían cien años y solo trabajaban para ir a cazar. Nos pasamos el día currando, pero ¿para qué?