Luisa Martín, actriz: "La lectura es un espacio donde viajar, como decía mi abuela"

P. ¿Su referente literario?

R. Mi abuela siempre tenía un libro en las manos y mi abuelo nos leía los cuentos que escribía.

P. ¿Su primer libro?

R. Bambi. Era solo mío, no de la casa ni de los hermanos, me lo habían regalado a mí. Aún lo tengo.

P. ¿Qué significa la lectura?

R. Un lugar donde perderme o, como decía mi abuela, un espacio donde viajar

P. ¿La primera lectura que la acompañó a viajar?

R. La hija del capitán, de Aleksandr Pushkin, me hizo volar tanto que quise aprender ruso. Estaba recibiendo educación teatral rusa por los cuatro costados y Pushkin me abrió las puertas a toda esa literatura de finales del XIX, principios del XX que ha sido determinante en mi forma de entender la interpretación.

P. ¿Una novela española?

R. Elisa o el pasado imperfecto, de Dolores Soler-Espiauba. Me lo regaló Sebastián Lozano, presidente de un certamen literario en Úbeda. Una mujer joven que ha perdido a su madre decide averiguar las causas del accidente en el que murió, la vida que llevó. Descubre aspectos que desconocía de su madre.

P. ¿Algún libro de cuentos?

R. A por el mar, cuentos del Báltico, traducido por Rafael Martín-Calvo. Me gustó mucho el que se llama La medida del dolor. Son las costumbres bálticas, muy conectadas con la naturaleza.

P. ¿Cuentos cortos o novelas de 600 páginas?

R. Me da igual. Voy página a página y a veces hay libros que sus capítulos son relatos en sí mismos. Ahora estoy leyendo La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, y lo vivo así. Lo que me apasiona es leer algo que no pueda dejar.

P. ¿Novela histórica?

R. Me encanta, porque me gusta mucho la Historia y a veces, tanto unos como otros, son libros de muchísimas páginas. Lo que me gusta de un relato, tenga la dimensión que tenga, es que me lleve al lugar de los hechos, y si es así a veces sueño con ello.

P. ¿Un libro que pueda llevar con usted siempre?

R. La brevedad de la vida, reflexiones de Séneca. Es muy pequeño y está lleno de inteligencia.

P. ¿Siente que ha perdido el tiempo alguna vez?

R. No me gusta la sensación de perder el tiempo, porque entra en juego la culpabilidad y estoy tratando de quitármela de encima. Cumplir años es acumular experiencias, siempre que se conserve la memoria.