Alicia Población, fundadora de Recordis Podcast: "Empecé a querer hacer entrevistas que me interesaran a mí"

Alicia Población hace apología de la reflexión desde que se presenta: "Tendemos a decir que somos lo que estudiamos o de lo que trabajamos, supeditando todo al sistema laboral económico, entonces yo soy violinista". Aunque, efectivamente su formación es musical, sumada a dos años de Filología Hispánica, lo que ha marcado su ocupación actual ha sido su interés genuino "por contar, por escribir para los demás, por comunicar".

Su primeros pasos en la comunicación fueron haciendo críticas de conciertos o eventos y algunas entrevistas. Recordis Podcast, que hoy tiene más de 10.000 seguidores, nació de su inquietud por profundizar en otros temas: "Empecé a querer hacer entrevistas que me interesaran a mí, no solo a la revista, que a veces coincidían y a veces no". Este proyecto la ayudó personalmente a superar un momento gris en plena desescalada, y se fue abriendo poco a poco desde la música a temas culturales en general, siempre desde una perspectiva feminista, pero tratando cuestiones que van desde el sexo hasta el reciclaje.

Tiene claro que los pódcast "dan lugar a voces y temas más diversos" y, además, "permiten una escucha más pausada". Ella, que pretende huir del "clic efímero y rápido", se ha propuesto ofrecer siempre "contenidos que no sean solo entretenimiento, que cada minuto cuente y sea denso, nutrido".

Sin embargo, su pódcast no deja de resultar por ello tan ameno como interesante. "Tal como enfoco el episodio, siempre sale de un libro. Leo muchísimo, entrevisto a la autora, incluyo fragmentos, aparecen ramificaciones a otras lecturas, y eso es la mejor forma de recomendar", afirma.