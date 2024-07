He venido a hablar de mi libro: Bea Garaizábal

Si te digo que nunca soñé escribir esta novela, y que escribirla ha sido un sueño, ¿me crees? La novela vino a mí, en forma de un editor chalado que me conoció por cualquier razón y me pidió que escribiese un libro. ¿A qué tipo de escritor novel le pasa algo así? Le costó convencerme. Uno siente que le flaquea hasta el pilorillo cuando se enfrenta a un reto desconocido y en solitario como atravesar un desierto, que es este de escribir. Lo primero, el respeto a los demás autores. ¿Qué pinto yo aquí? Lo segundo, ¿qué demonios cuento yo?

Una frase del editor me animó definitivamente: "Bea… Esto no le pasa a todo el mundo". Cuando llegan los trenes, hay que subirse. El caso es que, para este viaje, no tenía billete, ni duración del viaje, ni destino claro. Pero tampoco nada que perder. Y a las malas, siempre quedaría como preciosa anécdota para mis futuros nietos. "Una vez la abuela escribió un libro…".

El caso es que poco a poco, y con la ayuda de la editorial, y de alguna sustancia, me puse manos a la obra con una timidez literaria que me sorprendió a mí misma. Y me hice la peor de las preguntas: "¿Qué pensarán?". Error. Escribí la historia con el freno puesto. Aun así, la novela es divertida, ágil, muy fácil de leer y con el mejor de los ingredientes que aderezan mi vida: el sentido del humor.

Cuando la terminé… ay. Sentí que había aprobado la oposición a registrador de la propiedad. ¡Cuánta liberación contenida al presionar el botón de enviar el borrador definitivo! Pero esto no es el final feliz. La novela se maqueta. Toma forma. Ves la portada con tu foto. Y cuanto más conoces… más pánico escénico. Empiezas a pensar en la vulnerabilidad de mostrar tu obra al mundo. Toda la intimidad de un relato, expuesta. Y empecé a pedirle a mis seres queridos que la comprasen pero que no la leyesen, ante su cara de estupefacción. Nadie me tomó en serio, pero pocas veces he hecho una petición más sincera.

Y ahora sí… he venido a hablar de mi libro.

Quería escribir un modesto alegato sobre la superación a través de la historia de una mujer luchadora, en la que veo prácticamente a todas las mujeres que conozco. La protagonista se ve sumida en una situación de inestabilidad radical, circunstancia de la vida que amo y detesto a partes iguales. Y se ve acompañada enseguida por un elenco de personajes de lo más variado, entre los que reconoceréis a alguien cercano en algún momento. Me apuesto una cerveza helada.

Para dar tensión emocional, la narración discurre entre surrealistas situaciones que les van pasando a los diferentes integrantes de la novela. Sobre todo, he puesto el foco en cómo van reaccionando. A veces absurdamente, a veces como yo lo haría, a veces justo lo contrario.

Total, tanto rollo para asegurarte que vas a pasar un buen rato si tienes un par de yemas para leer este libro. Será como tenerme a tu lado, en la barra de un bar, contándote mil anécdotas, mientras nos echamos unas risas. Así que, ala, todo el mundo a disfrutar de esta novela... y de la vida en general.