Jordi Galli, editor y escritor: "La Ruta 66 fue la excusa para tener la necesidad de escribir"

Jordi Galli (Barcelona, 1965), uno de los editores de ficción de referencia, que fue traductor, corrector y librero, ha saltado la cuarta pared y publica su primer libro, La ruta invisible (Quaderns crema). Más que un viaje por la Ruta 66, una excusa para escribir sobre muchas otras cosas que ni él mismo había imaginado: "Pensaba que no escribía por falta de tiempo, y ahora me he dado cuenta de que era porque no tenía necesidad de hacerlo. Recorrí la Ruta, pero no pensaba en hacer un libro. En un momento redacté unos pequeños textos, como postales, sobre algunos de los episodios del viaje. Me di cuenta de que me sentía cómodo y de que me lo pasaba bien, y pronto me encontré ante la necesidad física de continuar escribiendo por puro placer hasta que el libro nació y creció". Y sentencia: "La Ruta 66 ha sido la excusa para tener la necesidad de escribir".

No esperen un libro lleno de moteros, gasolineras abandonadas o esqueletos de res. La ruta invisible es el motivo para hablar de pianistas clásicos, de arte y artistas o de edificios nobles: "El libro es una trenza de tres elementos: la evolución al transitar por la historia de los EEUU, los elementos más costumbristas que he encontrando a lo largo del camino y las reflexiones que provocan cosas que he descubierto, pero que a menudo son ajenas al viaje en sí".

La Ruta 66 como desencadenante y el viaje como eje. "Lo interesante no es explicar lo que cuento, sino ponerlo en relación de manera que constituya un relato, de no ficción, pero relato. En cierta manera, una metaficción. Un singular descubrimiento de América no planificado, surgido después del viaje en sí mismo". Atentos, Galli va a insistir con otro de sus "ensayos diletantes".