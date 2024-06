Roberto Robles, nefrólogo: "Cuando llegas a cierta edad, todas las historias te parecen la misma"

P. ¿Se leía en su casa?

R. En mi casa se leía mucho, y mi primera novela en la memoria es Ivanhoe, de Walter Scott. Al principio hablan dos siervos a Ivanhoe y dicen que hay palabras que significan uno cosa u otra según se hable sajón o francés. Por ejemplo, el cerdo vivo es pig, del sajón, y muerto es porc, del francés.

P. ¿Un título posterior, de juventud?

R. El Capitán Fracaso, de Théophile Gautier, un relato de aventuras en el que un noble aburrido se apunta a una troupe de artistas y se va por ahí a hacer teatro. Es una novela muy interesante.

P. ¿Una lectura impactante?

R. El Aleph, los cuentos de Jorge Luis Borges, un escritor que me sorprende, al que le gustaban mucho las rimas normandas y trabajó sobre ello y sobre los orígenes de los países nórdicos. No es un autor fácil. De él se dice que es "un escritor para escritores". Pasa algo parecido con la música del compositor Hugo Wolf, que gusta más a los músicos que al público.

P. ¿Algún autor sudamericano?

R. García Márquez y Vargas Llosa, y son bien diferentes. Vargas Llosa es más intelectual, a mí me gusta más porque construye la historia desde abajo para llegar hasta el final y a veces cuesta trabajo saber hacia dónde va. García Márquez empieza, se deja llevar y le sale redondo, pero no se dirige a un final. En este sentido, se parece a John Steinbeck, autor de Tortilla Flat.

P. ¿Las lecturas más recientes?

R. La historia de Rusia, de Orlando Figes, y Tres enigmas para la Organización, de Eduardo Mendoza, un autor que no se puede comparar con ninguno en el mundo.

P. ¿Detecta creatividad en la literatura actual?

R. Cuando llegas a una cierta edad, todas las historias te parecen la misma. Voy leyendo y pienso: "Pero si esto ya lo he leído...".

P. ¿Opinión sobre autores españoles?

R. Arturo Pérez-Reverte tiene un punto y aparte, algo de Carmen Posadas. Y, aunque me gusta la novela negra, por ejemplo Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado, no me aporta nada. Javier Cercas me parece un buenísimo escritor, pero tampoco me toca la fibra.

P. Tocar la fibra con la literatura, ¿es importante?

R. Sin duda, y es lo más difícil. Se lleva el realismo sucio y a mí no me gusta. Me va más la elegancia de Walter Scott.