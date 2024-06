'Historia y aventuras de un átomo', de Tobias Smollett: una vía por desarrollar

Aunque sobre la novela pesa desde hace décadas la amenaza de una salud tan delicada que cualquier día se nos muere en las manos (como si su tiempo hubiese ya pasado), lo cierto es que si repasamos su extenso historial advertimos varias posibilidades de desarrollo que quedaron abortadas antes de demostrar todo su potencial.

El motivo fue el aplastante triunfo de la narración realista: la exposición de unos acontecimientos siguiendo la actividad psicológica de personajes incardinados en una época y en una sociedad concreta. El modelo sirve tanto para conseguir monumentos literarios de las dimensiones de La comedia humana de Honoré de Balzac y Guerra y paz de León Tolstói como para vehicular las novelas escritas en serie del entretenimiento masivo.

Tobias Smollett (Dalquhurn, Escocia, 1721-Livorno, Italia, 1771), cuyo nombre quedará para siempre asociado a la gloria y al agradecimiento de haber traducido el Quijote al inglés, ensayó en Historia y aventuras de un átomo una de estas posibilidades que quedaron algo desatendidas por la tradición, pero colmadas de fuerza e interés.

Smollett, que se desempeñó también como historiador, aborda aquí los enmarañados sucesos de la guerra de los siete años (el conflicto bélico que se inició con una serie de desastres para Inglaterra a principios de 1756 y que terminó con la derrota de Francia y el dominio británico sobre Canadá a finales de 1763) narrados desde un ángulo ficticio.

Un narrador carismático

La novela constituye el prolongado informe de un testigo muy particular e ilustre a un único oyente: un pobre hombre sin formación ni interés al que no le queda otro remedio que someterse y escuchar el apasionado e intempestivo relato. ¿Quién es este carismático narrador? Nada más y nada menos que un prodigioso átomo parlante que ha sido testigo directo (al estar situado en zonas, no siempre nobles, de la anatomía de reyes, consejeros y generales) de los acontecimientos claves en el teatro de la historia.

El autor escocés recupera la noción que manejaban antiguos de la historiografía como un relato verosímil de sucesos importantes que aspira, no tanto a ofrecer una secuencia cronológica de datos objetivos, sino un relato que penetre en el nervio de los acontecimientos mientras fascina con su elocuencia.

Bajo el paraguas de esta autoridad, Smollett describe donde no estuvo con la minuciosidad propia de la ficción y reproduce conversaciones con un detalle inasequible a la memoria de los asistentes. Por si fuese poco con tener un átomo deslenguado de narrador, recubre el libro entero con una membrana paródica: simula que la acción transcurre en un Japón de fantasía (enfrentado en remotos mares con los ejércitos chinos), lo que le permite ser mucho más irreverente, cáustico, libre e impertinente, sin llegar al grado de vitriolo de un Swift. Smollet no está interesado por el progreso de psicológico de los personajes, ni por las descripciones ambientales, ni por escribir diálogos sometidos a una concepción estrecha del verosímil.