He venido a hablar de mi libro: Fran López Galán

"Escribe sobre lo que conoces, lo que te inquieta, e intenta no alejarte de eso. Quizá ahí encuentres lo que buscas". Me lo dijo una profesora después de ver cómo, semana tras semana, me atascaba con un texto que no iba hacia ninguna parte.

Días después, una mañana de octubre, al levantar la persiana de la habitación, noté esa mezcla extraña de angustia y euforia ante la aparición de una idea. En un cuaderno, esbocé varias frases atropelladas, inconexas. ¿Qué hizo que el dique de contención se abriese? Entonces no lo sabía, pero esa mañana, aquella idea lo inundó todo, como la luz en la habitación.

Era 2018, pero puede que aquella historia ya la hubiese empezado a escribir muchos años antes en mi cabeza. Intuyo ahora que, también durante años, fui yo mismo quien hizo que estuviese como están los volcanes antes de entrar en erupción: silentes, aparentemente en calma, pero a punto de estallar.

Como desorientada, aquella idea pugnaba por salir. ¿Debía salir? Intenté disimular su presencia por aquello de no ser lo suficientemente valiente o capaz, pero seguía parpadeando. Así que, comencé a escribir. Y eso fue lo que pasó, como diría Natalia Ginzburg, que pude romper el silencio.

Tejiendo la trama

Fui tejiendo una trama, inventé unos personajes, dibujé unos escenarios, y, poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Escribí, borré, volví a empezar, la aparqué durante aquella pandemia en la que sólo podía leer, mucho, de forma casi salvaje. Los libros, entonces y como siempre, me salvaron. Y, mientras tanto, la historia jamás dejó de resonar. Así que, tiempo después, volví a ella hasta que, un lunes de marzo, tecleé la palabra FIN. "Y ahora, ¿qué?", pensé. De nuevo, aquella mezcla de angustia y euforia y, en mi cabeza, las palabras de mi profesora: "Quizá ahí encuentres lo que buscas".

Era 2023. Supe entonces, cinco años después de aquella mañana en otra casa, que había llegado el momento. Tras corregir el manuscrito, decidí que, si había llegado hasta ahí, por qué no asomarme a ese abismo que se abría ante mí. Lo que nunca imaginé es que, entre los mensajes con respuestas de todo tipo iba a llegar otro que haría saltar todo por los aires: "Me encantaría trabajar contigo en este libro". Era 22 de diciembre. Aquello resonó en mí como la voz de los niños de San Ildefonso. María, mi editora, fue y será siempre mi mejor lotería.

Hablaba antes de romper el silencio, el tema que vertebra la novela. Tanto, que aparece hasta en su título: También fuimos silencio (Grijalbo). Con ella, buscaba dar voz a quienes han tenido y tienen que callar y aferrarse al silencio para sobrevivir y evitar ser la diana de dardos de odio e intolerancia. Quería contar cómo a veces ese silencio, macerado durante años, se transforma en vergüenza, tan paralizante y oscura, que impide decidir por uno mismo y que cercena vidas y familias enteras.

Casi sin darme cuenta, ahora lo sé, escribí También fuimos silencio, como quien se aferra a los libros y, como me dijo aquella profesora, para encontrar lo que buscaba.