Eva Orúe debería seguir al frente de la Feria del Libro tres años más

La periodista Eva Orúe, actual directora de la Feria del Libro de Madrid. / José Luis Roca

Acaba la Feria del Libro de Madrid con éxito de ventas, de público, de autores, de fiestas y de más o menos todo. El trabajo de Eva Orúe ha sido bueno. De las diferentes controversias suscitadas ha salido airosa, aunque en algún caso es difícil hacerlo. Hay marrones pegajosos y sólo se trata de saberlos gestionar. Y lo ha hecho bien.

Sus años han sido complicados por la pospandemia, pero también han coincidido con un resurgir de la lectura, de la impresión de libros y, en consecuencia, de la venta de ejemplares. Desde su llegada, la intención ha sido cambiar cosas, sobre todo logísticas. Y esos cambios han funcionado bien.

Su nombramiento viene propuesto por la Junta Directiva del Gremio de Librerías. En septiembre de este año tienen elecciones y todo apunta a que algunas caras cambiarán. Hace tres años se presentaron al cargo 16 personas. Y ganó. Eva Orúe tiene ganas de seguir porque considera que todavía no ha finalizado su proyecto, pero deben darse ciertas condiciones y poner en marcha algunos cambios.

En los tiempos que corren son necesarios perfiles como el de Orúe. Ideas claras, don de negociación y puesta en común. Las librerías pequeñas y las editoriales más artesanas, pero igualmente profesionales, son las que más sufren algunas decisiones. Es normal. Pero la Feria está situada en un nivel internacional excelente.

Claro que existen algunas iniciativas, no tomadas desde la dirección de la feria, que parecen dirigidas a complicar su existencia y lograr que cambie de ubicación. No es un secreto afirmar que muchos la situarían en IFEMA. Las continuas alertas naranjas por calor y cierres del recinto de estas últimas semanas parecen encaminadas a ello, teniendo en cuenta que el miedo estaba en la caída de árboles. El debate es delicado, pero Madrid no puede perder el Retiro como espacio literario. Sería un gravísimo error.