Creamos lo que nos sucedió

El músico estadounidense Richard Hawley. / EPE

Hay un tipo en Sheffield por el que tengo una devoción especial. Es Richard Hawley, tiene 57 años, fue guitarrista de la banda británica Pulp y desde que, hace casi veinte años, trabaja en solitario se ha convertido en uno de mis músicos favoritos. Tupé de rocker, gafas de pasta y un aire de hombre afable de otro tiempo que se manifiesta en sus canciones de una elegancia poco habitual.

Hawley, autor de una de las canciones más hermosas de todos los tiempos, The ocean, acaba de publicar un disco maravilloso, In this city they call you love, un título que hace referencia a lo acogedora que dice el músico que es su ciudad, en la que te llaman cariño a la mínima oportunidad.

Lo que el crooner reivindica, una vez más, en este noveno álbum en el que hay tantas baladas a lo Patsy Cline como temas de rock, es el amor como forma de resistencia. En Have love repite insistentemente: “Tienes que dar amor si quieres tener amor, tienes que tener amor”.

Lo que pasa es que me ha pillado este disco leyendo un libro que demuestra que ese idealismo puede llevarte al más estrepitoso fracaso. Se titula Los búlgaros (Sr. Scott) y su autor es Gonzalo Núñez, que ha escrito siete cuentos maravillosos en los que la búsqueda del amor se convierte en una fantasía inalcanzable.

Los protagonistas de estos relatos buscan ese amor de buhardilla en el centro de Madrid, desayunos en la cama y paseos por el Retiro en primavera. Pero lo que termina sucediendo es lo que ocurre siempre, que, en realidad, se acaba en Sanchinarro o, más bien, acaban algunos y el protagonista acaba solo por culpa de sus fantasías, las que, por otra parte, a los lectores se nos hacen tan divertidas, porque este es un libro de un humor y un surrealismo irresistibles.

En uno de los cuentos, un hombre se levanta un día con las tropas de Napoleón en Madrid y él enamorándose de una francesa; en otro, el protagonista, de ordenada vida matrimonial, acaba como Don Quijote, pagando las consecuencias de las historias de amor que inventa en su libreta y, en otro, los juegos de mentiras para mantener la tensión amorosa acaban haciéndola irrecuperable.

En realidad, los protagonistas de Los búlgaros (lo del título no pienso explicarlo) son el mismo hombre enamoradizo y fantasioso que se creería a Richard Hawley cuando se pone tierno, un tipo que, como escribió Clarice Lispector y cita Núñez, se atreve a crear lo que le sucedió. “En mis sueños te cuento que siempre apareces en mis sueños”, canta el de Sheffield en la preciosísima Heavy rain. Pero quizás ese es el problema, los sueños, la fantasía, el ideal, la literatura y las canciones.

Siempre he defendido el refugio que son las canciones, esa manta que te envuelve cuando ahí fuera todo da mucho frío. Los libros son lo mismo: un lugar al que poder escapar incluso aunque sea peor que el nuestro; pero, al fin y al cabo, no es el nuestro y eso es lo que buscamos, alejarnos de nosotros un rato. Aunque, en el fondo, todos queremos lo mismo, un lugar, como canta Richard Hawley en In this city they call you love, donde alguien nos llame cariño, aunque sea en una canción o en el cuento que nos contamos a nosotros mismos.