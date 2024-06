El parque de la libertad

Una imagen de la Feria del Libro de Madrid en su edición de este año 2024. / Matías Chiofalo / EP

Ocurre cada año. En las mismas fechas. Con éxito parecido. Pero cada año es distinto. El Retiro de Madrid acoge del último fin de semana de mayo al tercero de junio, normalmente el 15 o el 16, la feria del libro más importante y de más envergadura de las que yo conozco. Y es al aire libre, en un lugar privilegiado siempre, y más en estas fechas. A los libros les sienta bien pasear un poco, que los saquen de sus anaqueles y de sus mesas, y respirar el aire libre que siempre se respira en una feria del libro. Una feria del libro es intrínsecamente una feria de la libertad.

No me equivocaré si vaticino que este año también será un éxito y que superará las visitas y las ventas de libros del año pasado. Sí, lectoras y lectores. Les voy a añadir una magnífica noticia: el mercado del libro de papel está creciendo en este país como nunca y el detonante fue la pandemia que tanto dolor nos trajo. Desde 2020, las ventas en unidades de libros y en euros crecen cada año. Unos más, otros menos, ninguno por debajo de las cifras de 2020. Y en lo que llevamos de 2024 ya se ha constatado que el crecimiento de ventas respecto al año anterior es de un global del 12%. Los grandes grupos crecen por encima del 18% y del 15%, respectivamente, y en los pequeños y medianos hay de todo.

Es de esperar que la Feria del Libro de Madrid, que ya era la más importante en número de casetas de exposición, librerías, distribuidoras y editoriales de todos los tamaños, crezca también. Yo, de entrada, me permito aconsejarles que pasen una tarde o una mañana paseando arriba y abajo bordeando la fila de casetas. Hay de todo. No hay un tipo de libros que no esté representado. Ahí exponen editoriales de todos los rincones de nuestra geografía, librerías especializadas en determinados tipos de libro, distribuidoras ínfimas y grandes grupos. Es un paseo maravilloso para disfrute de todos.

Los expositores de editoriales o librerías tienen que asegurarse de que los libros que exhiben no se les agoten y se queden una tarde o una mañana sin ejemplares. Hay que tener montado y ya engrasado –de muchos años– un mecanismo que permita que los libros vayan desde cualquier punto de nuestra geografía hasta el Retiro, sin demora y sin incidentes. No es sencillo el transporte hasta detrás de determinada caseta con cajas de libros para reponer, de novedades que cuando comenzó la feria no habían aparecido. No es fácil, se los aseguro. A veces son cuatro ejemplares y en otras ocasiones 400; pero en todos los casos son libros que el expositor necesita porque tiene comprometidos o porque sabe que los venderá o porque la autora o el escritor estarán firmando horas.

Es un espectáculo lindo de disfrutar y, como los visitantes son de todas partes, siempre te cruzas con algún viejo amigo o con amigos de la competencia en un marco en el que la única competencia puede ser la lluvia. Pero este año no va a llover de día en la feria. Podemos hacer fila para que nuestra autora fetiche nos firme su última novela, para que nuestro autor favorito nos mire a los ojos y nos diga: ¿a nombre de quién lo dedico? Maravilloso, sobre todo si has estado esperando una hora en la fila porque, una vez conseguido el objetivo, eres un poco más feliz que antes o harás más felices a los amigos, hijos, padres y madres a los que les hayas conseguido la preciada rúbrica.

Que ustedes lo pasen bien, pasando por Madrid. Yo, como devoto que soy del papel impreso, me desplazaré, como todos los años desde 1980, a comprar un libro y a estrechar los lazos con los amigos del libro.