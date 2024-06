He venido a hablar de mi libro: Roberto Santiago

Aunque en aquel momento yo no lo sabía, comencé a escribir Los Futbolísimos una tarde de verano cuando tenía 11 años. Muchos años más tarde recordaría ese instante con la intensidad de un primer amor.

En mi casa, gracias a mis padres, se leía mucho. Recuerdo devorar desde muy pequeño los libros de Los Cinco, Los siete secretos, Los Hollister, o releer una y otra vez La isla del tesoro con la boca abierta.

El fútbol, sin embargo, no interesaba lo más mínimo en mi familia. A mí, por el contrario, me fascinaba. Tal vez ese interés me venía de mi abuelo Ignacio, forofo del Atleti, o de los partidos en el patio de mi colegio San Agustín (frente al Bernabéu). El caso es que el fútbol siempre me produjo una atracción hipnótica que aún hoy me persigue.

Aquella tarde de verano recuerdo que me planté muy serio en la cocina y les pregunté a mis padres: ¿me podríais comprar algún libro de fútbol, por favor? Ellos se miraron, al principio extrañados; después, poco a poco, ataron cabos y asintieron. Me regalaron una maravillosa enciclopedia sobre los Mundiales de fútbol, y también un libro ilustrado acerca de la historia del Real Madrid. Muy interesantes, sí, pero… no era eso lo que yo buscaba.

A los pocos días intenté explicarles de nuevo que a mí lo que me gustaría sería un libro como Los Cinco, pero que además tuviera fútbol. Sin saberlo, acababa de definir en ese momento Los Futbolísimos. Tal cual. Yo quería una novela de fútbol. Y, por muy raro que pueda parecer ahora, no había ninguna. Por lo visto, buscaron y preguntaron en librerías y bibliotecas, pero no encontraron nada. Ahora resulta increíble, pero en aquella época… ¡no había novelas de fútbol, y aún menos para niños!

Mi devoción por el fútbol se convirtió en películas que escribí y dirigí, como El penalti más largo del mundo, por la que me nominaron al Goya al Mejor Guion, o El sueño de Iván, que estuvo apadrinada por Unicef por sus valores con la infancia.

Y en el año 2011, ay, se cruzó en mi camino Berta Márquez, una editora de pura raza con la que tejí una alianza de complicidad que me hizo crecer y retarme como escritor. Ella fue la primera que pronunció las dos palabras mágicas: una colección literaria de "fútbol" y "misterio". Supe que todo lo que había escrito hasta ese momento había sido para prepararme y abordar estos libros. Lo que yo habría querido leer cuando tenía 10 u 11 años. Fútbol, misterio y amistad. Con valores esenciales como el trabajo en equipo, la igualdad o la empatía con los que son diferentes. Una palabra surgió en mi cabeza: futbolísimos. A partir de ahí, todo cambió.

Veinticinco libros y cinco millones de ejemplares vendidos después, solo puedo decir: gracias. A mis padres, por inculcarme el amor por los libros. A mis amigos del colegio, por contagiarme el entusiasmo sano por el fútbol (y por admitirme en el equipo). A todos los que me han acompañado en esta travesía. A Berta, por su inspiración. A Palmira y Dos Passos, por su fe y empuje. Y, sobre todo, a tantísimos lectores, por hacer realidad el sueño de aquel niño que corría por el patio del colegio San Agustín.