Dedicados e intonsos

Libros donados y de segunda mano en un puesto de Sant Jordi, en Barcelona. / Albert Bertran

En mi niñez, una dedicatoria era lo que oíamos por la radio que hacían los enamorados en las tardes de los domingos, antes de ir al cine: "Para Hermelinda, este bolero muy especial, de quien ella sabe".

Cuando empecé a estudiar Literatura en el bachillerato descubrí que muchos autores, a partir del Barroco, comenzaron a dedicar sus obras a poderosos personajes de los que esperaban (o a los que agradecían) mecenazgo, protección y, por qué no decirlo, encumbramiento. Las dedicatorias se imprimían al comienzo de todos los ejemplares, y famosas son las que dirigió Cervantes al duque de Béjar y al conde de Lemos en cada una de las dos partes de El Quijote.

En mi adolescencia presencié un día que mis dos hermanos mayores abordaban a Fernández Flórez, en una calle de Betanzos, para que les dedicara sus ejemplares de El bosque animado.

Hay muchos otros tipos de dedicatorias (de poemas, de discos, de grabaciones -yo me honro con la de un vallenato- de goles…) pero quiero detenerme ahora en las dedicatorias autógrafas que el autor de un libro dirige a otra persona.

Es preciso hacer una importante distinción para separar las dedicatorias que el autor escribe por propia iniciativa cuando entrega, o envía, su libro a personas por él conocidas, de aquellas dedicatorias que le son solicitadas por lectores desconocidos (por ejemplo, en una feria del libro, como las que se celebran estos días en muchas ciudades de España). Ambas conllevan el riesgo de que el ejemplar termine en una librería de segunda mano. Pero es mucho mayor el daño (y el lucro) que pueden causar las primeras que las segundas, como vamos a ver.

Confieso ser bibliófilo, con ciertos rasgos de bibliómano, conducta, hasta ahora, no perseguida, salvo por la pareja conviviente, que no admite ni un libro más en casa y trata de imponer la regla según la cual "si entra un libro, sale otro". Hay un delicioso lugar en el Parque del Retiro de Madrid en el que, anónimamente, unos depositan los libros de los que quieren desprenderse y otros los recogen. Allí he acudido varias veces para llevar algunos de mis "excedentes forzosos", pero he dejado de hacerlo porque algunos días volvía con más libros de los que llevaba.

Pues bien, hace ya algunos años en una bien reputada librería anticuaria en la calle del Prado de Madrid, me topé con un ejemplar del único libro completo que he escrito en mi vida, en cuya primera página aparecía mi dedicatoria autógrafa al que había sido mi jefe en París. Me emocioné y se me humedecieron los ojos. La librera se percató y trató de consolarme: "Si los herederos no vendieran bibliotecas ¿cómo iba usted a haber formado la suya?". Y añadió: "Y, además, su libro no está intonso". A continuación, me contó que su padre había asistido años atrás al enfado de un autor –creo recordar que era Ramón Gómez de la Serna- cuando se encontró un libro suyo dedicado autógrafamente al Dr. Marañón y, que, para mayor inri, estaba intonso.

A partir de entonces empecé a apuntar incidentes parecidos. Repaso ahora estas notas (guardadas en mi móvil, por supuesto) y encuentro algo tan sorprendente como que, según leí en The Kingdom of Speech, de Tom Wolfe, el ejemplar que dedicó Mendel a Darwin de su obra capital Experiments on Plants Hybridization fue hallado parcialmente intonso.

Y el marqués de Villa-Urrutia cuenta en el prólogo a sus Ocios diplomáticos que, de su primer libro Una Embajada a Marruecos en 1882, había dedicado varios ejemplares a unos cuantos amigos y, a los pocos años, un ejemplar, "igualmente intonso" le fue ofrecido en la calle Atocha "por un mercader de libros viejos".

Apuntado tengo también haber leído que Andrés Trapiello encontró, igualmente intonso, un ejemplar de Horas de Oro dedicado por el propio Manuel Machado a Alberto Alcocer, entonces alcalde de Madrid, en abril de 1939.

Y no hace mucho tiempo me encontré también yo en una librería de lance de Barcelona un ejemplar de Alondra de verdad dedicado por su autor, Gerardo Diego, “al gran poeta Josep Maria de Sagarra”, en 1949.

Mi admirado amigo el académico Pedro Álvarez de Miranda -que este año leyó el pregón de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid- me da cuenta de que José García Nieto, en idéntica ocasión en 1987, se refirió, con gran sentido del humor, a la “humillación” que puede producir a un autor encontrar un libro propio en una librería de segunda mano, sentimiento que se transforma en orgullo cuando el librero le dice el precio del ejemplar y este resulta ser muy elevado, precisamente por contar con la dedicatoria autógrafa del autor.

¿Qué hacer para evitar estos incómodos incidentes, además de armarse de la necesaria modestia por parte del autor? Consejos hay para el autor y para el destinatario de la dedicatoria. Al primero, recomendarle que “dedicatorias -de este tipo-, las justas”: que dedique sus libros a quien esté seguro de que va a leerlos y no a quien él pretenda impresionar o halagar. Al destinatario de la dedicatoria le diría que, tras leer el libro, lo marque de algún modo (con una de esas banderitas adherentes hoy tan en boga, o que coloque juntos todos los libros dedicados) para que, si en algún momento el libro pasa a otras manos, pueda ser retenido o, al menos, enajenado suprimiendo la dedicatoria, o el nombre del destinatario. En el siglo pasado era frecuente suprimir este nombre con un "borratintas". Tengo un ejemplar de un libro cuya dedicatoria dice: "A la Sra. Dª…, testimonio de agradecimiento por su cariñoso proceder en días amargos para El Autor".

Claro que vistos los precios que pueden alcanzar en el mercado los libros de ciertos autores con dedicatorias autógrafas, tampoco hay que descartar que el propietario de uno de ellos quiera subastarlo por internet. Y que la rueda siga girando.